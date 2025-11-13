Dinamo je otkrio kada bi novi Maksimir mogao biti gotov: Ne odlučujemo kako će izgledati...

Nećemo moći utjecati na to kako će izgledati novi Maksimir, ali dali smo neke smjernice koje su nam bitne, otkrio je Ivan Nauković, član nadzornog odbora Dinama koji je zadužen za stadion. Podsjetimo, Dinamo je u četvrtak održao člansku tribinu u dvorani Cinestar Branimir Centra na kojoj je predsjednik Zvonimir Boban odgovarao na pitanja članova kluba uz Naukovića i člana uprave Hrvoja Puhala.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:22 Kovi odriješene ruke, neki igrači će odletjeti! Bennacer pretrčao 3 km, a ljutio se jer je zamijenjen | Video: 24sata/pixsell

Nauković je članovima otkrio kako bi Dinamo u proljeće 2027. mogao igrati utakmice na novom stadionu u Kranjčevićevoj. Tamo će, rekao je, Bad Blue Boysi biti smješteni na istočnoj tribini, a ne sjevernoj. Razlog je struktura stadiona.

- Vjerujemo da će, zbog poštivanja rokova, biti moguće da u proljeće 2027. igramo na stadionu u Kranjčevićevoj. Nećemo odgađati selidbu. Ali tamo možemo igrati samo utakmice. Stadion Maksimir trebao bi biti gotov do 2030. godine. Za to postoji politička volja i sredstva. Možda bude gotov 2029., a možda i 2031. godine - rekao je Nauković pa objasnio zašto Dinamo nije vlasnik projekta.

- To bi bilo javno-privatno partnerstvo koje bi zakompliciralo postupak. Dinamo će ionako moći upravljati stadionom nakon što dobije natječaj.

Zagreb: Predstavljanje Sporazuma o uklanjanju postojećeg i izgradnji novog Gradskog stadiona Maksimir | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Jako je veliki interes za izgradnju novog stadiona.

- O izgledu stadiona odlučivati će devet osoba. To će biti međunarodni natječaj, jako je veliki interes, javio se čak i jedan ured koji nije u Europi. Svima je stalo kako će izgledati novi Maksimir. Nećemo moći utjecati na to, ali dali smo neke smjernice. Konačan izgled prepustit ćemo međunarodnom žiriju. Nakon natječaja. koji bi mogao trajati do polovice sljedeće godine, znat ćemo konačan izgled stadiona. Tada ćemo moći reći, to je to! Nakon arhitektonskog natječaja kreće projektiranje, glavni projekt, javna nabava, građevinska dozvola i tako dalje...

- Rok o 2029. postavila je politika i pokazuje ambicioznost da se što prije vratimo na Maksimir. Stadion će imati 35.000 mjesta, to je dobra brojka jer je stari Maksimir imao taj kapacitet dok je bila otvorena istočna tribina. Jednog dana moći ćemo se prijaviti za finale Konferencijske lige.

Zagreb: Dinamo održao prvu javnu tribinu "Članski dan" | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Jednom kada novi Maksimir bude spreman, na njemu će ostati samo prva i druga momčad, koju će "modri" upogoniti sljedeće sezone. Mlađe selekcije, kao i klupski uredi, selit će na drugu lokaciju.

- Maksimir će imati tri ili četiri pomoćna terena. Još nemamo točnu lokaciju novog kampa, pa ne možemo otkriti detalje. Uskoro ćemo ih imati. Dinamo sam financira novi kamp, članovi će moći donirati novce za taj projekt i kupiti neki suvenir - zaključio je Nauković.