Obavijesti

Sport

Komentari 27
BORBA ZA TITULU

Dinamo nakon pobjede u Splitu postao veliki favorit kladionica. Ovo su koeficijenti za prvaka

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Dinamo nakon pobjede u Splitu postao veliki favorit kladionica. Ovo su koeficijenti za prvaka
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Dinamo slavio u derbiju protiv Hajduka! Golovi Hoxhe i Bakrara donijeli pobjedu 2-0, nakon čega su kladionice promijenile koeficijente za prvaka

Iako su Dinamo i Hajduk imali identičan omjer od četiri pobjede, remija i poraza u prvih šest kola HNL-a, "modri" su bili veliki favorit kladionica za titulu. Splićani su u subotu na Poljudu mogli pokazati kako ne zaslužuju status drugog favorita, ali je zagrebački klub slavio 2-0 golovima Hoxhe i Bakrara.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Hajduk - Dinamo 0-2 (golovi) 01:08
Hajduk - Dinamo 0-2 (golovi) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Podsjetimo, nakon šestog kola, u kojem su izgubili i Dinamo te Hajduk, tečaj na titulu "modrih" skočio je na 1,45. A koeficijent na Hajduk pao je s 4,00 na 3,50. Ipak, situacija se promijenila nakon slavlja Dinama.

OŠTRA KRITIKA Igor Pamić: Hajduk je smiješan 20 godina i smiješan će ostati
Igor Pamić: Hajduk je smiješan 20 godina i smiješan će ostati
PLAVI LAKŠE DIŠU Kovačević pronašao dobitnu kariku za sredinu terena: Taj će igrač biti baš veliko pojačanje!
Kovačević pronašao dobitnu kariku za sredinu terena: Taj će igrač biti baš veliko pojačanje!

Dinamo je sada uvjerljivi favorit s koeficijentom 1,35, a tečaj na titulu Hajduka vratio se na 4,00. Rijeka, na čiju je obranu titule koeficijent 15, svoju utakmicu sedmog kola igra u ponedjeljak (18 sati) s Vukovarom 1991.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 27
Hajduk - Dinamo 0-2: 'Modri' fantastičnim golovima Hoxhe i Bakrara savladali 'bile' u Splitu
VJEČNI DERBI

Hajduk - Dinamo 0-2: 'Modri' fantastičnim golovima Hoxhe i Bakrara savladali 'bile' u Splitu

HAJDUK - DINAMO 0-2 'Modri' su u Splitu savladali najvećeg rivala i tak im umakli na prvenstvenoj ljestvici s tri boda više. Golove su postigli Hoxha (44. minuta) i Bakrara (80. minuta)
FOTO Ovo su neki zaboravljeni junaci derbija! Sjećate li ih se?
PALI U ZABORAV

FOTO Ovo su neki zaboravljeni junaci derbija! Sjećate li ih se?

Mnogi pamte Marija Pašalića i dva gola s kojim je srušio Dinamo u derbiju, ali malo tko pamti Harisa Bukvu koji mu je asistirao golove. Zato smo na jednom mjestu okupili neke od zaboravljenih junaka derbija...
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025