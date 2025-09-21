Dinamo nakon pobjede u Splitu postao veliki favorit kladionica. Ovo su koeficijenti za prvaka

Iako su Dinamo i Hajduk imali identičan omjer od četiri pobjede, remija i poraza u prvih šest kola HNL-a, "modri" su bili veliki favorit kladionica za titulu. Splićani su u subotu na Poljudu mogli pokazati kako ne zaslužuju status drugog favorita, ali je zagrebački klub slavio 2-0 golovima Hoxhe i Bakrara.

Podsjetimo, nakon šestog kola, u kojem su izgubili i Dinamo te Hajduk, tečaj na titulu "modrih" skočio je na 1,45. A koeficijent na Hajduk pao je s 4,00 na 3,50. Ipak, situacija se promijenila nakon slavlja Dinama.

Dinamo je sada uvjerljivi favorit s koeficijentom 1,35, a tečaj na titulu Hajduka vratio se na 4,00. Rijeka, na čiju je obranu titule koeficijent 15, svoju utakmicu sedmog kola igra u ponedjeljak (18 sati) s Vukovarom 1991.