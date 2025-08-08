Dinamo nastavio s pobjedama na Ramljaku! U golijadi je pao Rapid, za finale protiv Uniteda

Mladi igrači Dinama, pod vodstvom Jerka Leke, nastavili su s pobjedama na turniru Mladena Ramljaka. Nakon pobjede nad Juventusom od 1-0. Dinamo je u sjajnoj utakmici pobijedio bečki Rapid 3-2. Kako je Manchester United pobijedio Juventus, engleska momčad i Dinamo imaju isti broj bodova na vrhu tablice te će njihov međusobni susret u subotu odlučiti putnika u finale koje se igra u nedjelju.

Rapid je poveo u 13. minuti nakon nekoliko dobrih prilika s obje strane. Lukas Posch je zabio nakon što je oduzeo jednu loptu, uposlio Davida Polkea čiji udarac brani Stipe Duvnjak, da bi onda odbijenu loptu pospremio u gol. Dinamo se vraća u 24. minuti. Vlahović je prošao po strani i ubacio, a Zebić je glavom izjednačio. "Modri" su preokrenuli u 35. minuti, a sada je Vlahović nakon asistencije zabio. Leonardo Perković mu je asistirao, a Vlahović lijepo prebacio golmana.

Foto: Alen Szabo

Rapid je bolje krenuo u nastavak te je to iskoristio nakon nekoliko dobrih šansi i pogođene stative. U 53. minuti je Elias Kolp zabio iz kornera za 2-2. Budi se Dinamo u nastavku. Vlahović je probao iz slobodnog udarca, ali je obranio golman gostiju. U 63. Rapidu nije bilo spasa te Vlahović još jednom asistira, ovaj puta Perkoviću i Dinamo ide na 3-2. Pokušao se Rapid vratiti, ali nije uspio, a Dinamu je poništen gol za 4-2 zbog zaleđa.

U susretima druge skupine stanje je neizvjesno. Sve četiri momčadi nakon prva dva kola imaju po tri boda, a zbog gol-razlike na vrhu je Šahtar. Slijede Benfica, Bologna i Paris Saint-Germain.

