Nije Rijeka pored Drave bila loša u polju, ali napravila je dva kardinalna kiksa u obrani pa se novom slavonskom trijumfu nema baš ništa prigovoriti. Osijek je bio bolji, Osijek je zasluženo pobijedio, Osijeka maršira i Dinamu ne da mira!

POGLEDAJTE VIDEO: Zlatno-crni Osijek

Rijeka, na svoju žalost, nastavlja sa jako lošim učinkom u izravnim okršajima s protivnicima iz gornjeg doma Prve HNL. Ramon Mierez zabio je dva gola, a zapravo se "samo" dvaput zahvalio na neshvatljivim obrambenim pogreškama Riječana.

Prvi gol: protivnik ti zabije glavom s tri metra. Drugi gol: golman pokloni loptu suparničkom napadaču koji onda i žmirećki može lagano poslati loptu u prazni gol. To ozbiljne momčad ne rade.

Dečki s Kvarnera obavili su prvi dio dvostrukog plana, ne primiti gol u prvih 15-20 minuta na početku utakmice i na početku drugog poluvremena... Samo da bi si nakon 25 minuta prvog i drugog dijela 'pucali u nogu'.

Riječani su u Slavoniji imali šansu za vodstvo (Stjepan Lončar u 10'), a sada nakon dugo vremena imaju šest dana za odmor i pripremu novog Jadranskog derbija na Rujevici (prije 11 dana Caktaš im je slomio srca u 94. minuti).

Za Franka & com. pobjede sad zapravo postaju imperativ, a Osijek... To je zanos, to je presing, to je okomitost u igri. Gradi se 'Pampas', dovode se pojačanja, sanjaju se šampionski snovi, a na travnjaku Osijek izgleda: europski!

Bjelica se malo prilagodio Rijeci, zaigrao s trojicom iza i - izdominirao Rijeku koja je do prije koji mjesec bila ista takva. Energetski moćna i europski relevantna.

Kad mu momčad dođe do daha Rožman (sam priznaje kako mu je baš jako drago što je završio prijelazni rok) i kad Drmić uhvati formu (danas je dobio 30-ak minuta) bi mogao dobiti igru i rezultate na razini kvalitete svlačionice kojom dirigira.

Osijek djeluje kao da će se s Dinamom do zadnjeg kola "tući" za titulu, a Rijeka (ako želi u Europu) mora nadoknaditi devet bodova zaostatka za Goricom ili - treći put zaredom osvojiti Kup. U četvrtfinalu kojeg za 10 dana gostuje: kod Osijeka.

Utakmica je bila dinamična i korektna, Osijek Rijeku nije pomeo s travnjaka, ali ju je 100% zasluženo pobijedio. Super-zanimljiva utrka za naslov i lov na Europu se nastavljaju.

Fali nam pravih stadiona, ali kad su suci na razini: HNL nam je sjajan!