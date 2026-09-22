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Dinamo nije zaboravio Omiš! Donirao 70.000 € mještanima pogođenim razornim požarom

Piše Domagoj Vugrinović,
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Dinamo nije zaboravio Omiš! Donirao 70.000 € mještanima pogođenim razornim požarom
Foto: GNK Dinamo
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Dinamo je već dan nakon izbijanja požara najavio humanitarnu akciju i pozvao navijače da dolaskom na Maksimir pomognu unesrećenima

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Dinamo je putem zaklade “Nema predaje” donirao 70.000 eura Omišu za pomoć stanovnicima koji su pretrpjeli štetu u razornom požaru sredinom kolovoza. Zagrebački klub tako je ispunio obećanje da će dio prihoda od utakmice protiv norveškog Vikinga u play-offu Lige prvaka usmjeriti prema stradalima u Dalmaciji.

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Požar je izbio 13. kolovoza u večernjim satima kod Lokve Rogoznice, a snažan vjetar brzo je proširio vatru prema Omišu. Plamen je zahvatio oko 1000 hektara, uništio brojne kuće, automobile i brodice te prisilio tisuće stanovnika na evakuaciju. U požaru su život izgubile tri osobe, a više desetaka ljudi zadobilo je ozljede.

Dinamo je već dan nakon izbijanja požara najavio humanitarnu akciju i pozvao navijače da dolaskom na Maksimir pomognu unesrećenima. Klub je odlučio dio prihoda od prodaje ulaznica za utakmicu protiv Vikinga izdvojiti za stanovnike područja koja su pretrpjela najveću štetu.

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Zagrebačka momčad odigrala je protiv norveškog predstavnika 2-2, a Viking je u uzvratu u Stavangeru slavio 3-1 i ukupnim rezultatom 5-3 izborio plasman u Ligu prvaka. Dinamo je europsku sezonu nastavio u Europskoj ligi.

Maksimirski klub sada je potvrdio da je Omišu uplatio 70.000 eura, a lokalne će vlasti odlučiti o raspodjeli novca.

"Sredstva su povjerena Gradu Omišu, koji će ih usmjeriti prema onima kojima je pomoć najpotrebnija", poručio je Dinamo.

Iz kluba su zahvalili i navijačima koji su kupnjom ulaznica sudjelovali u humanitarnoj akciji te svima koji su se tijekom požara borili s vatrenom stihijom i pomagali ugroženim stanovnicima.

"Posebno hvala vatrogascima, pripadnicima žurnih službi i volonterima koji su hrabro štitili ljude, njihove domove i imovinu. Omišu i svima pogođenima požarom šaljemo poruku veću od nogometa, poruku podrške kojom se uvijek vodimo u Dinamu: Nema predaje", poručili su iz maksimirskog kluba.

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