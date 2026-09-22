Dinamo nije zaboravio Omiš! Donirao 70.000 € mještanima pogođenim razornim požarom

Dinamo je putem zaklade “Nema predaje” donirao 70.000 eura Omišu za pomoć stanovnicima koji su pretrpjeli štetu u razornom požaru sredinom kolovoza. Zagrebački klub tako je ispunio obećanje da će dio prihoda od utakmice protiv norveškog Vikinga u play-offu Lige prvaka usmjeriti prema stradalima u Dalmaciji.

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Požar je izbio 13. kolovoza u večernjim satima kod Lokve Rogoznice, a snažan vjetar brzo je proširio vatru prema Omišu. Plamen je zahvatio oko 1000 hektara, uništio brojne kuće, automobile i brodice te prisilio tisuće stanovnika na evakuaciju. U požaru su život izgubile tri osobe, a više desetaka ljudi zadobilo je ozljede.

Dinamo je već dan nakon izbijanja požara najavio humanitarnu akciju i pozvao navijače da dolaskom na Maksimir pomognu unesrećenima. Klub je odlučio dio prihoda od prodaje ulaznica za utakmicu protiv Vikinga izdvojiti za stanovnike područja koja su pretrpjela najveću štetu.

Zagrebačka momčad odigrala je protiv norveškog predstavnika 2-2, a Viking je u uzvratu u Stavangeru slavio 3-1 i ukupnim rezultatom 5-3 izborio plasman u Ligu prvaka. Dinamo je europsku sezonu nastavio u Europskoj ligi.

Maksimirski klub sada je potvrdio da je Omišu uplatio 70.000 eura, a lokalne će vlasti odlučiti o raspodjeli novca.

"Sredstva su povjerena Gradu Omišu, koji će ih usmjeriti prema onima kojima je pomoć najpotrebnija", poručio je Dinamo.

Plava srca za Omiš 💙



GNK Dinamo je putem Dinamove zaklade Nema predaje donirao 70.000 eura Gradu Omišu za pomoć ljudima pogođenima razornim požarom koji je u kolovozu zahvatio omiško područje.



Donacija je dio prihoda od utakmice play-offa Lige prvaka protiv Vikinga, za koje… pic.twitter.com/d5cWxPstCE — GNK Dinamo (@gnkdinamo) September 22, 2026

Iz kluba su zahvalili i navijačima koji su kupnjom ulaznica sudjelovali u humanitarnoj akciji te svima koji su se tijekom požara borili s vatrenom stihijom i pomagali ugroženim stanovnicima.

"Posebno hvala vatrogascima, pripadnicima žurnih službi i volonterima koji su hrabro štitili ljude, njihove domove i imovinu. Omišu i svima pogođenima požarom šaljemo poruku veću od nogometa, poruku podrške kojom se uvijek vodimo u Dinamu: Nema predaje", poručili su iz maksimirskog kluba.