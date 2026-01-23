Dinamo objavio isječke nakon pobjede: 'I cijeli Maksimir disao je plavo'. Pogledajte video

Dinamo je pobjedom protiv FCSB-a (4-1) napravio značajan korak prema plasmanu u nokaut fazu Europske lige. "Modri" su golovima Belje (2), Bakrara i Kulenovića slomili Rumunje, a dan nakon pobjede objavili su video isječak s najboljim trenucima utakmice.

U opisu je klub napisao "... i cijeli Maksimir disao je plavo" te priložio emotikon plavog srca.

Dinamo je naglasio i da se taj isječak može pogledati na YouTube kanalu kluba. Podsjetimo, zagrebački klub u 8. kolu natjecanja gostuje kod danskog Midtjyllanda, a s pobjedom ili remijem sigurno bi bio među 24 kluba koji prolaze dalje. Proći može i uz poraz, a jedino bi u ludom scenariju ostao bez nokaut faze.

Susret Dinama i FCSB-a u 7. kolu Europske lige | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Dinamo bi za ispadanje trebao teško nastradati od Danaca, a preskočit bi ga trebali Lille, Brann, Young Boysi, Celtic i Ludogorec. Drugim riječima, trebalo bi se poklopiti čak šest rezultata da "modri" ispadnu.