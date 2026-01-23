Obavijesti

Sport

Komentari 0
'MODRI' NADOMAK PROLASKA

Dinamo objavio isječke nakon pobjede: 'I cijeli Maksimir disao je plavo'. Pogledajte video

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Dinamo objavio isječke nakon pobjede: 'I cijeli Maksimir disao je plavo'. Pogledajte video
2
Susret Dinama i FCSB-a u 7. kolu Europske lige | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Dinamo bi za ispadanje trebao teško nastradati od Danaca, a preskočit bi ga trebali Lille, Brann, Young Boysi, Celtic i Ludogorec. Drugim riječima, trebalo bi se poklopiti čak šest rezultata da "modri" ispadnu

Admiral

Dinamo je pobjedom protiv FCSB-a (4-1) napravio značajan korak prema plasmanu u nokaut fazu Europske lige. "Modri" su golovima Belje (2), Bakrara i Kulenovića slomili Rumunje, a dan nakon pobjede objavili su video isječak s najboljim trenucima utakmice. 

U opisu je klub napisao "... i cijeli Maksimir disao je plavo" te priložio emotikon plavog srca. 

HIT NA DRUŠTVENIM MREŽAMA Dinamo: Kaj je ovo, frende?
Dinamo: Kaj je ovo, frende?

Dinamo je naglasio i da se taj isječak može pogledati na YouTube kanalu kluba. Podsjetimo, zagrebački klub u 8. kolu natjecanja gostuje kod danskog Midtjyllanda, a s pobjedom ili remijem sigurno bi bio među 24 kluba koji prolaze dalje. Proći može i uz poraz, a jedino bi u ludom scenariju ostao bez nokaut faze. 

Susret Dinama i FCSB-a u 7. kolu Europske lige
Susret Dinama i FCSB-a u 7. kolu Europske lige | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Dinamo bi za ispadanje trebao teško nastradati od Danaca, a preskočit bi ga trebali Lille, Brann, Young Boysi, Celtic i Ludogorec. Drugim riječima, trebalo bi se poklopiti čak šest rezultata da "modri" ispadnu.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Jakirović na liječničkom pregledu u Milanu
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Jakirović na liječničkom pregledu u Milanu

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Hrvatska - Island 30-29: Važna pobjeda naših, ozlijeđeni Slavić obranom prelomio utakmicu
PUNO BOLJA IGRA

Hrvatska - Island 30-29: Važna pobjeda naših, ozlijeđeni Slavić obranom prelomio utakmicu

HRVATSKA - ISLAND 30-29 Prva su ova dva boda koje su naši rukometaši osvojili u drugoj fazi natjecanja. Sljedeću utakmicu igraju u nedjelju protiv Švicarske u 20.30

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026