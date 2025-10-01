Dinamo ostao bez stupa obrane za Maccabi! Kovačević otkrio koji bi ga igrači mogli zamijeniti

Osjećam li manje pritiska zbog dobrih rezultata? Ne baš, život je pritisak. Imam ga i nemam, radim jednako za svaku utakmicu, sada imamo rezultate i to je moj posao, istaknuo je trener Dinama, Mario Kovačević, u najavi utakmice drugog kola Europske lige u kojoj će njegova momčad u Bačkoj Topoli odmjeriti snage s Maccabijem iz Tel Aviva.

Zagrebački klub prenoćit će u Beogradu, a na dan utakmice putovat će u Bačku Topolu. Kovačević je za početak otkrio stanje momčadi...

- Moramo putovati prije i nakon utakmice, to me malo zabrinjava, ali ne vidim problem. Nadam se da to neće negativno utjecati na našu igru. Brzo dolaze utakmice, imamo manjih problema u kadru, neki igrači imaju manje ozljede. Neću moći računati na Sergija Domingueza, ostali jako dobro treniraju. Spremamo se jako dobro, igramo protiv odlične momčadi. Imaju i dobrih igrača, poput te desetke (Andrade op.a.) ali oni su prvenstveno kolektiv. Odigrali su čvrsto protiv PAOK-a (0-0), ali vjerujem da će moji igrači pokazati snagu na neutralnom terenu i da ćemo stići do pobjede - rekao je Kovačević, koji objeručke prihvaća žestoki raspored...

- Svi se veselimo tim utakmicama, imali smo duge pripreme i sve europske momčadi igraju u ovom ritmu. Volim kad se igra ritam srijeda – subota, dobro smo krenuli i nadam se da ćemo nastaviti tako - rekao je.

Kovačević je u pripremi utakmice pogledao nekoliko utakmica Maccabija.

- Čuli smo se s dosta ljudi koji poznaju Maccabi. To je prvak Izraela, htio je igrati Ligu prvaka, pogledao sam ga protiv PAOK-a sam i još u dvije, tri utakmice. To je momčad u pravom smislu riječi, isto to želim od svoje, ali vjerujem da imamo bolje pojedince koji će pokazati kvalitetu.

Dotaknuo se Bakrara i Hoxhe, koji su trenutačno u sjajnoj formi.

- Bakrar je sigurno jedan od tih igrača u formi. Sve ih cijenim, sve su to dobri igrači koji su u konkurenciji. Nikada nisam gledao da galamim na igrača koji ne igra, već da mu pružim podršku. Iskočio je Bakrar, kao i Hoxha i to je poruka svima da iskoriste priliku kada ju dobiju.

Tko će zamijeniti Domingueza u stoperskom paru s McKennom?

- Najbliži tome je Theophile, ali i Galešić koji dobro radi. Njih dva su u konkurenciji za to mjesto.

Trener Dinama smatra da je zaslužio kvalitetan vezni red.

- Ako je netko zaslužio, onda sam to ja. Radio sam u nižim ligama, sada s vrhunskim igračima... To su sve kvalitetni igrači, ali prije svega kvalitetni ljudi. Gušt mi je raditi i nadam se da ću nastaviti to raditi - naglasio je Kovačević.