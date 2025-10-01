Moramo putovati prije i nakon utakmice, to me malo zabrinjava, ali ne vidim problem. Nadam se da to neće negativno utjecati na našu igru. Brzo dolaze utakmice, imamo manjih problema u kadru, kaže Kovačević
Dinamo ostao bez stupa obrane za Maccabi! Kovačević otkrio koji bi ga igrači mogli zamijeniti
Osjećam li manje pritiska zbog dobrih rezultata? Ne baš, život je pritisak. Imam ga i nemam, radim jednako za svaku utakmicu, sada imamo rezultate i to je moj posao, istaknuo je trener Dinama, Mario Kovačević, u najavi utakmice drugog kola Europske lige u kojoj će njegova momčad u Bačkoj Topoli odmjeriti snage s Maccabijem iz Tel Aviva.
Zagrebački klub prenoćit će u Beogradu, a na dan utakmice putovat će u Bačku Topolu. Kovačević je za početak otkrio stanje momčadi...
- Moramo putovati prije i nakon utakmice, to me malo zabrinjava, ali ne vidim problem. Nadam se da to neće negativno utjecati na našu igru. Brzo dolaze utakmice, imamo manjih problema u kadru, neki igrači imaju manje ozljede. Neću moći računati na Sergija Domingueza, ostali jako dobro treniraju. Spremamo se jako dobro, igramo protiv odlične momčadi. Imaju i dobrih igrača, poput te desetke (Andrade op.a.) ali oni su prvenstveno kolektiv. Odigrali su čvrsto protiv PAOK-a (0-0), ali vjerujem da će moji igrači pokazati snagu na neutralnom terenu i da ćemo stići do pobjede - rekao je Kovačević, koji objeručke prihvaća žestoki raspored...
- Svi se veselimo tim utakmicama, imali smo duge pripreme i sve europske momčadi igraju u ovom ritmu. Volim kad se igra ritam srijeda – subota, dobro smo krenuli i nadam se da ćemo nastaviti tako - rekao je.
Kovačević je u pripremi utakmice pogledao nekoliko utakmica Maccabija.
- Čuli smo se s dosta ljudi koji poznaju Maccabi. To je prvak Izraela, htio je igrati Ligu prvaka, pogledao sam ga protiv PAOK-a sam i još u dvije, tri utakmice. To je momčad u pravom smislu riječi, isto to želim od svoje, ali vjerujem da imamo bolje pojedince koji će pokazati kvalitetu.
Dotaknuo se Bakrara i Hoxhe, koji su trenutačno u sjajnoj formi.
- Bakrar je sigurno jedan od tih igrača u formi. Sve ih cijenim, sve su to dobri igrači koji su u konkurenciji. Nikada nisam gledao da galamim na igrača koji ne igra, već da mu pružim podršku. Iskočio je Bakrar, kao i Hoxha i to je poruka svima da iskoriste priliku kada ju dobiju.
Tko će zamijeniti Domingueza u stoperskom paru s McKennom?
- Najbliži tome je Theophile, ali i Galešić koji dobro radi. Njih dva su u konkurenciji za to mjesto.
Trener Dinama smatra da je zaslužio kvalitetan vezni red.
- Ako je netko zaslužio, onda sam to ja. Radio sam u nižim ligama, sada s vrhunskim igračima... To su sve kvalitetni igrači, ali prije svega kvalitetni ljudi. Gušt mi je raditi i nadam se da ću nastaviti to raditi - naglasio je Kovačević.
