Obavijesti

Sport

Komentari 9
VELIKI UDARAC

Dinamo ostao bez stupa obrane za Maccabi! Kovačević otkrio koji bi ga igrači mogli zamijeniti

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Dinamo ostao bez stupa obrane za Maccabi! Kovačević otkrio koji bi ga igrači mogli zamijeniti
6
Split: Zagrijavanje igrača uoči utakmice Hajduk i Dinamo | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Moramo putovati prije i nakon utakmice, to me malo zabrinjava, ali ne vidim problem. Nadam se da to neće negativno utjecati na našu igru. Brzo dolaze utakmice, imamo manjih problema u kadru, kaže Kovačević

Osjećam li manje pritiska zbog dobrih rezultata? Ne baš, život je pritisak. Imam ga i nemam, radim jednako za svaku utakmicu, sada imamo rezultate i to je moj posao, istaknuo je trener Dinama, Mario Kovačević, u najavi utakmice drugog kola Europske lige u kojoj će njegova momčad u Bačkoj Topoli odmjeriti snage s Maccabijem iz Tel Aviva.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Konferencija za medije Dinama dan uoči utakmice s Maccabijem 01:46
Konferencija za medije Dinama dan uoči utakmice s Maccabijem | Video: 24sata/Goran Stanzl/Pixsell

Zagrebački klub prenoćit će u Beogradu, a na dan utakmice putovat će u Bačku Topolu. Kovačević je za početak otkrio stanje momčadi...

-  Moramo putovati prije i nakon utakmice, to me malo zabrinjava, ali ne vidim problem. Nadam se da to neće negativno utjecati na našu igru. Brzo dolaze utakmice, imamo manjih problema u kadru, neki igrači imaju manje ozljede. Neću moći računati na Sergija Domingueza, ostali jako dobro treniraju. Spremamo se jako dobro, igramo protiv odlične momčadi. Imaju i dobrih igrača, poput te desetke (Andrade op.a.) ali oni su prvenstveno kolektiv. Odigrali su čvrsto protiv PAOK-a (0-0), ali vjerujem da će moji igrači pokazati snagu na neutralnom terenu i da ćemo stići do pobjede - rekao je Kovačević, koji objeručke prihvaća žestoki raspored...

ORGANIZACIJSKI KAOS Dinamo uoči Bačke Topole noći u Beogradu, Izraelci u čak dva hotela!? 'Vjera nam je važnija'
Dinamo uoči Bačke Topole noći u Beogradu, Izraelci u čak dva hotela!? 'Vjera nam je važnija'

- Svi se veselimo tim utakmicama, imali smo duge pripreme i sve europske momčadi igraju u ovom ritmu. Volim kad se igra ritam srijeda – subota, dobro smo krenuli i nadam se da ćemo nastaviti tako - rekao je.

Trening nogometaša Dinama dan uo?i utakmice s Maccabijem
Trening nogometaša Dinama dan uo?i utakmice s Maccabijem | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kovačević je u pripremi utakmice pogledao nekoliko utakmica Maccabija.

- Čuli smo se s dosta ljudi koji poznaju Maccabi. To je prvak Izraela, htio je igrati Ligu prvaka, pogledao sam ga protiv PAOK-a sam i još u dvije, tri utakmice. To je momčad u pravom smislu riječi, isto to želim od svoje, ali vjerujem da imamo bolje pojedince koji će pokazati kvalitetu.

PRISJETITE SE VIDEO Top 12 Oršićevih golova: Ovako zabija 'ubojica velikana'
VIDEO Top 12 Oršićevih golova: Ovako zabija 'ubojica velikana'

Dotaknuo se Bakrara i Hoxhe, koji su trenutačno u sjajnoj formi.

- Bakrar je sigurno jedan od tih igrača u formi. Sve ih cijenim, sve su to dobri igrači koji su u konkurenciji. Nikada nisam gledao da galamim na igrača koji ne igra, već da mu pružim podršku. Iskočio je Bakrar, kao i Hoxha i to je poruka svima da iskoriste priliku kada ju dobiju.

Konferencija za medije Dinama dan uoči utakmice s Maccabijem
Konferencija za medije Dinama dan uoči utakmice s Maccabijem | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Tko će zamijeniti Domingueza u stoperskom paru s McKennom?

- Najbliži tome je Theophile, ali i Galešić koji dobro radi. Njih dva su u konkurenciji za to mjesto.

SPEKTAKL U EUROPI Dinamo - Maccabi, Rijeka protiv Armenaca: Evo gdje gledati hrvatske predstavnike u Europi
Dinamo - Maccabi, Rijeka protiv Armenaca: Evo gdje gledati hrvatske predstavnike u Europi

Trener Dinama smatra da je zaslužio kvalitetan vezni red.

- Ako je netko zaslužio, onda sam to ja. Radio sam u nižim ligama, sada s vrhunskim igračima... To su sve kvalitetni igrači, ali prije svega kvalitetni ljudi. Gušt mi je raditi i nadam se da ću nastaviti to raditi - naglasio je Kovačević.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
FOTO Gledatelji 'zinuli' kada su ugledali Miroslavu. Pored nje je i Liga prvaka postala nebitna
MEKSIČKA VODITELJICA

FOTO Gledatelji 'zinuli' kada su ugledali Miroslavu. Pored nje je i Liga prvaka postala nebitna

Miroslava Montemayer bila je Miss Meksika 2013. godine, a godinu dana kasnije započela je svoj put u sportskom novinarstvu. Danas je voditeljica i gledatelji rado gledaju njezine emisije
FOTO Svi biznisi Donne Vekić: Pokrenula vlastiti brend odjeće, svijeća, ulaže i u nekretnine...
POSLOVNO CARSTVO

FOTO Svi biznisi Donne Vekić: Pokrenula vlastiti brend odjeće, svijeća, ulaže i u nekretnine...

Donna Vekić primjer je moderne sportašice koja uspješno gradi karijeru i izvan sportskih arena. Osim poslovnih pothvata hrvatska tenisačica ulaže u zajednicu te se bavi humanitarnim radom
VIDEO Senzacionalan gol Oršića protiv Bayerna! Pogledajte ovu raketu i nemoćnog Neuera...
KAKAV MAJSTOR

VIDEO Senzacionalan gol Oršića protiv Bayerna! Pogledajte ovu raketu i nemoćnog Neuera...

Primio je loptu, stao na 20-ak metara i silovito je lansirao u desne rašlje. Manuel Neuer nije se ni bacio, jednostavno nije imalo smisla, ovu raketu ne bi obranio ni zajedno s pričuvnim golmanom Bayerna. Pafos je na kraju izgubio 5-1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025