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POVRATAK 'MODRE' LEGENDE

Oršić se vratio u Dinamo: Ovo je oduvijek bio moj klub...

Piše Domagoj Vugrinović,
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Oršić se vratio u Dinamo: Ovo je oduvijek bio moj klub...
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Foto: GNK Dinamo

Navijači ga najviše pamte kao igrača za velike utakmice. Posebno mjesto zauzimaju njegovi hat-trickovi protiv Atalante u Ligi prvaka i Tottenhama u Europskoj ligi, kao i pogodak za pobjedu protiv Chelseaja

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Mislav Oršić ponovno je igrač Dinama. Nakon tjedana najava i nagađanja, zagrebački klub službeno je potvrdio povratak jednog od najvećih miljenika navijača i jednog od najvažnijih igrača u modernoj klupskoj povijesti. Dinamo je Oršićev dolazak objavio videom na službenim kanalima. U njemu se vidi učitavanje koje se zaustavlja na broju 99, odnosno na broju koji je Oršić nosio tijekom prvog mandata na Maksimiru.

Oršić se u Dinamo vraća kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor s ciparskim Pafosom. Ciparski klub službeno je potvrdio rastanak s hrvatskim nogometašem i zahvalio mu na doprinosu.

"Mislav Oršić bio je važan dio uspjeha naše momčadi, u koju je ugradio kvalitetu, profesionalnost i pobjednički mentalitet", poručili su iz Pafosa.

Oršić je za Pafos igrao od siječnja prošle godine. U 67 nastupa postigao je osam golova i upisao 17 asistencija. Posebno se istaknuo u Ligi prvaka, u kojoj je ove sezone u osam utakmica zabio dva gola i dodao dvije asistencije te pokazao da i dalje može igrati na visokoj razini. U Dinamu je ostavio dubok trag. Dres zagrebačkog kluba nosio je od 2018. do siječnja 2023. godine, kada ga je Dinamo prodao Southamptonu za 5,75 milijuna eura. Za "modre" je odigrao 216 utakmica, postigao 91 pogodak i dodao 40 asistencija. Osvojio je pet naslova prvaka Hrvatske, Hrvatski kup i dva Superkupa.

- Stvarno sam sretan što sam se vratio, Dinamo je oduvijek bio moj klub. Pred nama su veliki izazovi i spreman sam na sve što nas čeka. I klub i navijači pružaju mi veliku podršku i osjećam veliku odgovornost, želim uzvratiti na najbolji mogući način. Ma, sam osjećaj igranja za svoj klub je poseban. Cijelo sam vrijeme pratio Dinamo, kad god sam imao priliku. Gledao sam gotovo sve utakmice tako da znam da imamo vrlo dobru momčad. Možda u prvom dijelu prošle sezone još nisu bili toliko uigrani pa je bilo manjih oscilacija, ali u nastavku su stvarno pokazali sve što mogu, osvojili su dvostruku krunu, zabijali puno golova, malo primali... Sad moramo tako nastaviti - istaknuo je Oršić neposredno po potpisu ugovora s Dinamom.

STIŽE U DINAMO Mislav Oršić napustio je Pafos
Mislav Oršić napustio je Pafos

Navijači ga najviše pamte kao igrača za velike utakmice. Posebno mjesto zauzimaju njegovi hat-trickovi protiv Atalante u Ligi prvaka i Tottenhama u Europskoj ligi, kao i pogodak za pobjedu protiv Chelseaja. Brojnim europskim golovima obilježio je jedno od najuspješnijih razdoblja u novijoj Dinamovoj povijesti.

Nakon odlaska s Maksimira Oršićeva karijera nije išla očekivanim putem. U Southamptonu nije dobio pravu priliku, zatim je nosio dres Trabzonspora, a teška ozljeda dodatno mu je usporila povratak u formu. Ipak, u Pafosu je ponovno uhvatio ritam i sada se vraća u klub u kojem je igrao najbolji nogomet karijere. Oršić je tijekom karijere i 28 nastupio za hrvatsku reprezentaciju te postigao dva gola. Dobre igre u Pafosu vratile su ga u širi krug reprezentacije, ali nije se našao na konačnom popisu Zlatka Dalića za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi.

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