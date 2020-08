Dinamo predstavio Tolića: Neću razočarati, ovo je ispunjenje sna

<p><strong>Marko Tolić</strong> novi je igrač <strong>Dinama</strong>! Dosadašnji član <strong>Lokomotive </strong>prešao je s Kajzerice na Maksimir gdje je još prije deset godina bio u mlađim uzrasnim kategorijama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo počeo pripreme za novu sezonu</strong></p><p>- Neopisivo sam sretan što sam došao pred ostvarenje dječačkih snova. Znate svi da sam bio dio sustava Dinama gotovo šest godina, a kada kao dijete hodate ovim stadionom na treninge, onda razmišljate samo o tome da ćete jednog dana zaigrati za prvu momčad - rekao je Tolić nakon potpisa.</p><p>- Ovim potpisom došao sam na milimetar od toga i zahvaljujem se svima koji su mi pomogli na tom putu. Od moje obitelji, bivšeg kluba i suigrača te vodstvu Dinama koji su mi ukazali povjerenje. Siguran sam kako ih neću razočarati.</p><p>Hrvatski prvak nije objavio na koliko je godina potpisao Tolić, no prema našim saznanjima radi se o petogodišnjem ugovoru i Dinamo će na ovog ofenzivca računati odmah.</p><p>Tolića, koji je u prošloj sezoni zabio 14 golova, htio je i <strong>Osijek</strong>, no on je odabrao Dinamo koji je za njegove usluge platio oko 300.000 eura, čak pet puta manje nego je njegova tržišna vrijednost (1.500.000 eura). Za <strong>Lokomotivu</strong> je u HNL-u debitirao 2014, a onda su krenule posudbe, Lučko, Dragovoljac, Sesvete, Gorica...</p><p>- Bilo je teških trenutaka, prošao sam dosta posudbi, čak sam igrao za B momčad Gorice, to je peta liga. Ali vjera me održavala, davala mi snagu. Bez Boga ne bih bio gdje jesam, nailazio sam na puno problema u posljednje četiri godine, ali sve sam izdržao - kaže Marko, koji ispod dresa nosi majicu iz Međugorja.</p><p>- Uvijek dajem sve od sebe, nikad nisam propustio trening, štedio se ili slično. Uvijek idem 100 na sat, pa što Bog da...</p><p>Isplatilo se, Dinamo je novi korak naprijed.</p>