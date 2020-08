Dinamovci uzimaju još jednog 'lokosa': Tolić izabrao Maksimir

<p><strong>Lirim Kastrati, Myrto Uzuni, Kristijan Jakić i Ivo Grbić. </strong>Četvorica su već napustila <strong>Lokomotivu </strong>ili će tek napustiti (Grbić), a peti u tom nizu samo što nije i <strong>Marko Tolić (24).</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Slavlje Lokomotive u Osijeku</strong></p><p>I on će, poput Kastratija i Jakića, u susjedstvo, na Maksimir, tamo gdje je igrao za mlađe kategorije prije deset godina. Iako je <strong>Osijek </strong>bio ozbiljno zainteresiran, <strong>Dinamo </strong>je u Tolićevoj viziji nogometne budućnosti dobio prednost. </p><p>Hrvatski prvak neće, štoviše, ni previše zavući ruku u blagajnu. Jedna preostala godina u Tolićevom ugovoru već je bila otegotna okolnost za viceprvaka Hrvatske koji će zaraditi oko 300 tisuća eura na igraču koji prema Transfermarktu vrijedi pet puta više (1.500.000).</p><p>Tolić, koji se dobro snalazi na više ofenzivnih pozicija, podigao si je cijenu zabivši 14 golova u prošloj sezoni uz pet asistencija, a jedan od njih bio je upravo Dinamu iz kaznenog udarca u 90. minuti u 28. kolu u Kranjčevićevoj.</p><p>- Jako sam ponosan, ta je utakmica za mene bila posebna. Rođeni sam Zagrepčanin, u Maksimiru sam proveo veći dio omladinskog pogona i svog razvoja, ma presretan sam što sam zabio gol najvećoj momčadi na Balkanu - govorio je Tolić prije dva mjeseca.</p><p>- Penal? Ne, tad mi mi 'panenka' nije ni pala na pamet, haha. To je možda i moja vrlina, malo igrača se odlučuje na takve stvari, a to samo pokazuje kakvu imam raznovrsnost udaraca. Makar, takve je stvari najbolje napraviti kada ju ljudi najmanje očekuju, kod 0-0 ili u samom finišu utakmice. </p><p>Tolić je i u Tomićevoj Lokomotivi češće bio adut s klupe nego što je počinjao utakmice, a u Dinamu ga, barem iz trenutne perspektive, čeka slično. </p><p>- Sigurno kao mlad igrač više volim skupljati iskustvo kroz 90 minuta i cijele utakmice. Uostalom, to je jedini pravi put za mladog igrača. No, trudim se, pokušavam iskoristiti svaku priliku koju mi da trener, bez obzira igrao li jednu, 10 ili 30 minuta.</p>