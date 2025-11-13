Obavijesti

Bio je u trećem planu na startu sezone pa postao najbolji igrač Dinama. Dali su mu novi ugovor

Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Arber Hoxha je srušio Hajduk u Splitu, zabio eurogolove protiv Slavena i Rijeke, jedini je u Dinamovom dresu na svakoj utakmici kontinuirana napast za suparnike. I sad ostaje u Maksimiru do 2029. godine

Arber Hoxha (27) potpisao je novi ugovor s Dinamom koji će ga za maksimirski klub vezati do lipnja 2029. godine. Albanski reprezentativac ove je sezone uvjerljivo najbolji, ali i najstandardniji igrač "modrih", pa Boban s njim više nije želio čekati, već ga do daljnjega zadržati u Dinamu.

Zanimljivo, Hoxha je na početku sezone bio u drugom, često i trećem planu Mariju Kovačevića. Sjećamo se ljetnih priprema u Sloveniji gdje su ispred njega priliku i više minuta na lijevom krilu dobivali Gabriel Vidović i Cardoso Varela, ali Hoxha se kroz sezonu izborio za mjesto u početnom sastavu. I sad nitko u Dinamu ne može ni zamisliti momčad bez njega.

Hoxha je ove sezone u 13 golova upisao po tri gola i asistencije, ali je jedini kontinuirana napast za suparničke braniče. Albanac na svakoj utakmici nekoliko puta probije svoju stranu, razigrava suigrače, no u Dinamu posljednjih tjedana pati realizacija. Navijači Dinama i dalje pamte kako je Hoxha na Poljudu srušio Hajduk, eurogolove protiv Slavena i Rijeke, dojmljivu rolu protiv Fenerbahčea.

Zagrepčani su prije nekoliko tjedana produljili ugovor i s Brunom Godom, sad su u Maksimiru zadržali i Arbera Hoxhu. Dinamov je Albanac prije sezone imao nekoliko zanimljivih ponuda, pisalo se o njegovom potencijalnom odlasku u Lecce, ali Boban je spustio "rampu" na njegov odlazak iz Dinama. I napravio odličnu stvar, Hoxha igra dojmljiv nogomet, još kad bi ga suigrači više pratili... 

