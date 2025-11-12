Bez drastičnih rezova u Dinamu! Igrači su letjeli na treningu, a vratio se i Pierre-Gabriel...

Dan odluke. Odnosno, barem je trebao biti dan odluke, očekivali smo najveće promjene dosad u svlačionici Dinama, ali prema viđenom na treningu su stvari ostale - iste. Nakon dva dana odmora zakazano je bilo okupljanje onih koji nisu u nacionalnim selekcijama, a takvih je na Maksimiru trenutačno mnogo takvih. Bilo kako bilo, zasad nema tektonskih pomaka u 'modroj' svlačionici.

Pokretanje videa... 01:22 Kovi odriješene ruke, neki igrači će odletjeti! Bennacer pretrčao 3 km, a ljutio se jer je zamijenjen | Video: 24sata/pixsell

Trening je bio zakazan za 17 sati, nisu se u to vrijeme pojavljivali prvotimci Dinama na terenu Hitrec-Kacijan, pomislili smo kako je stvarno stiglo vrijeme za razgovor sa stožerom, možda i zajednički razgovor s čelnim čovjekom kluba u svlačionici, ali vjerojatno nije bilo nekih prijelomnih zaključaka u toj 'akademskoj četvrti'. Zatim je prvi na teren kapetanski izašao Josip Mišić (31), za njim dokapetan Ivan Nevistić (27), a potom su polako 'kapali' svi ostali. Među njima i Pierre-Gabriel, igrač čije se izbivanje pretvorilo u misteriju. Nije ga bilo ni na mapi posljednja četiri mjeseca, nitko nije znao gdje je, ali očito se oporavio od ozljede, ako je to i bilo razlog njegova izostanka. Najvažnije za Kovačevića, konačno je u punoj treningu i uskoro bi mogao konkurirati za utakmice.

Ispričali su se nakon utakmice u Puli Gonzalo Villar (27) i Dion Drena Beljo (23), a odmah nakon poraza od Istre 1961 (2-1) krenule su kolati poruke s raznih strana kako će, bez obzira na ispriku suigračima, upravo Španjolac biti taj koji će 'platiti glavom'. Tad se nije ni znalo ima li Mario Kovačević povjerenje Zvonimira Bobana, ali vrlo je realna i vjerojatna opcija bila izbacivanja iz momčadi igrača kojeg su 'modri' na ljeto platili tri milijuna eura.

Zagreb: Drena Beljo slavi svoj drugi gol protiv Fenerbahce F.K. u 1. kolu Europske lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kad radiš kaos u svlačionici, javno govoriš o nezadovoljstvu statusom, a na terenu izgledaš kao da ponedjeljkom igraš ligu za one koji su najsjajnije nogometne dane ostavili iza sebe, ne bi bilo čudno da završiš u juniorima, odvojen od ostatka momčadi ili pak nešto treće jer je teško očekivati da bi dogovorili raskid ugovora s friško potpisanim 'pojačanjem'. Ali to, barem u ovom trenutku, nije tema jer je Villar trčkarao na laganom treningu, bio u sredini terena u situacijskim igrama, karakteristično zamahivao rukama kod trka i prilikom razgovora sa suigračima, kao da se ništa nije dogodilo.

S obzirom na to kakve su 'bombe' zabijali na treningu, zapitaš se što pođe po zlu na utakmici kad je umjetnost pogoditi i okvir gola s dva metra udaljenosti. No, i na to će Kova i stožer morati pronaći odgovor žele li ostati još neko vrijeme na klupi zagrebačkog kluba. Nije bilo nikakvih trzavica na prvom okupljanju nakon Pule, štoviše, išli su na treningu jako ozbiljno, da neki tako izgledaju u ligi ili Europi, njihovo sigurno mjesto u početnih 11 bio bi im najmanji problem u životu.

Zagreb: Trening Dinama dan uoči utakmice protiv Celte | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ispred Bobana je sad druženje s navijačima na 'Članskom danu', tamo će vjerojatno objasniti neke poteze, a osvrnuti se i na momčad. Očito je sastanak na Aldo Drosini, barem po mišljenju viših instanci, bio dovoljan i nema potrebe za ekstremnim potezima u svlačionici. Mogu li se nezadovoljni tako brzo preobratiti, jesu li stvarno shvatili da i oni snose dio krivice? Hoće li Dinamova kola ubaciti u četvrtu, ili će naglo prebaciti u 'raketu' i do kraja uništiti motor? Kako su se stvari u posljednje vrijeme krenule odvijati, morat ćemo pričekati na novu epizodu s Maksimira...