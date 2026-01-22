Dinamo protiv FCSB-a u ključnoj utakmici. Gdje gledati prijenos?

Dinamo danas u 21 sat na Maksimiru ugošćuje rumunjski FCSB. Riječ je o klubu sljedniku nekadašnjeg velikana istočne Europe Steaue koji je u bogatoj povijesti osvojio i naslov prvaka Europe. No od tada se mnogo toga promijenilo pa "modri" u današnju utakmicu ulaze kao favoriti.

Pokretanje videa... 02:22 GNK Dinamo organizirao je media day i otvoreni trening | Video: 24sata/pixsell

Momčad Marija Kovačevića posljednju natjecateljsku utakmicu odigrala je 20. prosinca, nakon čega su igrači dobili kratki blagdanski odmor. Potom su se zaputili u Čatež, gdje su odradili najveći dio priprema. Tijekom priprema Dinamo je odigrao samo jednu prijateljsku utakmicu, i to iza zatvorenih vrata na Maksimiru protiv austrijskog Hartberga.

Zagreb: Konferencija za medije GNK Dinamo uoči utakmice sa FCSB-om | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Dinamo je u toj utakmici izgubio 2-1, no susret se igrao po prilagođenim pravilima. Trajao je 110 minuta, pri čemu je jedno poluvrijeme trajalo 60 minuta i odigrala ga je prva momčad. Kako je i sam nakon utakmice protiv Austrijanaca potvrdio trener Kovačević, igrači koji su nastupili u prvom dijelu činit će oko 90 posto sastava koji će danas istrčati na Maksimiru.

Uoči utakmice trener Dinama odlučio je posegnuti i za "joker zovi" pa je nazvao Željka Kopića, bivšeg šefa škole "modrih", koji danas radi odličan posao u Dinamu iz Bukurešta.

- Razgovarali smo sa Sopićem i sa svima koji nam mogu pomoći. Gledali smo njihovu zadnju utakmicu i dobro se pripremili za ovaj susret. Drago mi je da Željko odlično gura s Dinamom - rekao je Kovačević.

Što se ligaške faze Europske lige tiče, Dinamu je ovo iznimno važna utakmica. Dosad je skupio sedam bodova i s eventualna tri iz ovog susreta napravio bi velik korak prema prolasku u play-off. "Modri" trenutačno zauzimaju 25. mjesto, prvo ispod crte. FCSB ima bod manje i nalazi se na 27. poziciji, a njihova najznačajnija pobjeda ove sezone bila je ona protiv Feyenoorda 4-3, kada su preokretom slavili protiv nizozemskog velikana.

Utakmicu Dinama možete gledati u izravnom prijenosu na programu Arena Sport 1, a emisija uoči susreta počinje u 20 sati.