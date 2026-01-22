Obavijesti

Sport

Komentari 1
EUROPSKI OGLED

Dinamo protiv FCSB-a u ključnoj utakmici. Gdje gledati prijenos?

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Dinamo protiv FCSB-a u ključnoj utakmici. Gdje gledati prijenos?
Gorica i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Dinamo za sada ima sedam bodova, odnosno bod više od današnjeg protivnika. Pobjedom bi napravili veliki korak ka prolasku u play-off Europske lige

Admiral

Dinamo danas u 21 sat na Maksimiru ugošćuje rumunjski FCSB. Riječ je o klubu sljedniku nekadašnjeg velikana istočne Europe Steaue koji je u bogatoj povijesti osvojio i naslov prvaka Europe. No od tada se mnogo toga promijenilo pa "modri" u današnju utakmicu ulaze kao favoriti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

GNK Dinamo organizirao je media day i otvoreni trening 02:22
GNK Dinamo organizirao je media day i otvoreni trening | Video: 24sata/pixsell

Momčad Marija Kovačevića posljednju natjecateljsku utakmicu odigrala je 20. prosinca, nakon čega su igrači dobili kratki blagdanski odmor. Potom su se zaputili u Čatež, gdje su odradili najveći dio priprema. Tijekom priprema Dinamo je odigrao samo jednu prijateljsku utakmicu, i to iza zatvorenih vrata na Maksimiru protiv austrijskog Hartberga.

Zagreb: Konferencija za medije GNK Dinamo uoči utakmice sa FCSB-om
Zagreb: Konferencija za medije GNK Dinamo uoči utakmice sa FCSB-om | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Dinamo je u toj utakmici izgubio 2-1, no susret se igrao po prilagođenim pravilima. Trajao je 110 minuta, pri čemu je jedno poluvrijeme trajalo 60 minuta i odigrala ga je prva momčad. Kako je i sam nakon utakmice protiv Austrijanaca potvrdio trener Kovačević, igrači koji su nastupili u prvom dijelu činit će oko 90 posto sastava koji će danas istrčati na Maksimiru.

Uoči utakmice trener Dinama odlučio je posegnuti i za "joker zovi" pa je nazvao Željka Kopića, bivšeg šefa škole "modrih", koji danas radi odličan posao u Dinamu iz Bukurešta.

ŽELJKO KOPIĆ ZA 24SATA Modri, FCSB večeras mora pasti na Maksimiru! 'Rumunji se muče i nestabilni su ove sezone'
Modri, FCSB večeras mora pasti na Maksimiru! 'Rumunji se muče i nestabilni su ove sezone'

- Razgovarali smo sa Sopićem i sa svima koji nam mogu pomoći. Gledali smo njihovu zadnju utakmicu i dobro se pripremili za ovaj susret. Drago mi je da Željko odlično gura s Dinamom - rekao je Kovačević.

Što se ligaške faze Europske lige tiče, Dinamu je ovo iznimno važna utakmica. Dosad je skupio sedam bodova i s eventualna tri iz ovog susreta napravio bi velik korak prema prolasku u play-off. "Modri" trenutačno zauzimaju 25. mjesto, prvo ispod crte. FCSB ima bod manje i nalazi se na 27. poziciji, a njihova najznačajnija pobjeda ove sezone bila je ona protiv Feyenoorda 4-3, kada su preokretom slavili protiv nizozemskog velikana.

Utakmicu Dinama možete gledati u izravnom prijenosu na programu Arena Sport 1, a emisija uoči susreta počinje u 20 sati.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Preokret oko Jagušića? Navodno je velikan iz Grčke poslao dobru ponudu...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Preokret oko Jagušića? Navodno je velikan iz Grčke poslao dobru ponudu...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Švedska - Hrvatska 33-25: Vrlo težak poraz naših. U drugi krug nećemo prenijeti bodove
LAKO SMO PALI

Švedska - Hrvatska 33-25: Vrlo težak poraz naših. U drugi krug nećemo prenijeti bodove

Hrvatska će u drugom krugu igrati u skupini II, a protivnici će joj biti Slovenija, Island, Švicarska i Mađarska

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026