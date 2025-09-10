Dinamo, Rijeka i Hajduk doznali protivnike u osmini finala Kupa

Ni dosadna kiša, koja je padala cijeli dan, nije pokvarila feštu u Predavcu. Tamošnji Dinamo, klub iz četvrte lige, ugostio je svog starijeg brata, zagrebački Dinamo. Montažne tribine i prostor uz ogradu je bio krcat, skupilo se više od 2000 gledatelja koji su svjedočili uvjerljivoj pobjedi 'modrih' (6-0) za plasman u osminu finala Kupa.

Pokretanje videa... 01:41 Sažetak Varaždin - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Briljirao je Monsef Bakrar s tri gola, dva je zabio Sandro Kulenović, a jednog Kevin Theophile-Catherine. Dinamo je odmah i doznao protivnika u osmini finala, a to će biti Karlovac. Preostalo je još pet utakmica šesnaestine finala, Rijeka će za tjedan dana igrati protiv Maksimira, Hajduk za dva tjedna protiv Koprivnice, no već se znaju svi parovi osmine finala.

Dinamo Predavac i Dinamo Zagreb sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ako Rijeka rutinski apsolvira prepreku u šesnaestini finala, u sljedećoj fazi čekat će je dvoboj protiv Mladosti iz Ždralova, a Hajduk u goste Cibaliji.

Parovi osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa:

Karlovac - Dinamo

Cibalia - Hajduk/Koprivnica

Mladost Ždralovi - Rijeka/Maksimir

BSK - Slaven/Graničar

Kurilovec - Istra/Neretva

Varaždin - Osijek/Uljanik

Rudeš - Gorica

Lokomotiva - Varteks