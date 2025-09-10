Obavijesti

Sport

Komentari 2
NEKI JOŠ NISU NI IGRALI

Dinamo, Rijeka i Hajduk doznali protivnike u osmini finala Kupa

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: < 1 min
Dinamo, Rijeka i Hajduk doznali protivnike u osmini finala Kupa
Dinamo Predavac i Dinamo Zagreb sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Rijeka će tek sljedeći tjedan igrati protiv Maksimira, Hajduk za dva tjedna protiv Koprivnice, ali već su doznali tko ih čeka u osmini finala

Ni dosadna kiša, koja je padala cijeli dan, nije pokvarila feštu u Predavcu. Tamošnji Dinamo, klub iz četvrte lige, ugostio je svog starijeg brata, zagrebački Dinamo. Montažne tribine i prostor uz ogradu je bio krcat, skupilo se više od 2000 gledatelja koji su svjedočili uvjerljivoj pobjedi 'modrih' (6-0) za plasman u osminu finala Kupa.

Pokretanje videa...

Sažetak Varaždin - Dinamo 01:41
Sažetak Varaždin - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Briljirao je Monsef Bakrar s tri gola, dva je zabio Sandro Kulenović, a jednog Kevin Theophile-Catherine. Dinamo je odmah i doznao protivnika u osmini finala, a to će biti Karlovac. Preostalo je još pet utakmica šesnaestine finala, Rijeka će za tjedan dana igrati protiv Maksimira, Hajduk za dva tjedna protiv Koprivnice, no već se znaju svi parovi osmine finala.

Dinamo Predavac i Dinamo Zagreb sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa
Dinamo Predavac i Dinamo Zagreb sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ako Rijeka rutinski apsolvira prepreku u šesnaestini finala, u sljedećoj fazi čekat će je dvoboj protiv Mladosti iz Ždralova, a Hajduk u goste Cibaliji. 

Parovi osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa:

  • Karlovac - Dinamo
  • Cibalia - Hajduk/Koprivnica
  • Mladost Ždralovi - Rijeka/Maksimir
  • BSK - Slaven/Graničar
  • Kurilovec - Istra/Neretva
  • Varaždin - Osijek/Uljanik
  • Rudeš - Gorica
  • Lokomotiva - Varteks

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Bellingham i djevojka su uhvaćeni u klinču na ljetovanju
RAZMIJENILI NJEŽNOSTI

FOTO Bellingham i djevojka su uhvaćeni u klinču na ljetovanju

Zvijezda Real Madrida i engleske reprezentacije Jude Bellingham bio je na romantičnom odmoru na Sardiniji, gdje je razmjenjivao nježnosti, a možda i više toga na plaži s djevojkom Ashlyn Castro
Predavac - Dinamo ZG 0-6: Bez problema 'modri' riješili prvu prepreku, Bakrar zabio tri gola
POBJEDA 'MODRIH'

Predavac - Dinamo ZG 0-6: Bez problema 'modri' riješili prvu prepreku, Bakrar zabio tri gola

Nogometaši Dinama lakoćom su prošli u osminu finala Kupa. Zagrepčani su u prvom dijelu zabili dva gola preko TheophilEa i Kulenovića, a u drugom su se domaći raspali te su "modri" zabili još četiri. Tri gola zabio je Bakrar, a još jedan Kulenović

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025