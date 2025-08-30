Ligašku fazu Europske lige Dinamo će zaključiti 29. siječnja na gostovanju protiv Midtjyllanda, a otvorit će je pred domaćin navijačima protiv turskog velikana za koji trenutačno igra Dominik Livaković
Dinamo saznao raspored u Europi! Turci i Livaković stižu na Maksimir već u prvom kolu
Nogometaši Dinama nikad nisu imali mirnije ljeto po pitanju europskog nogometa. Podsjetimo, dinamovci su zaradili direktan plasman u Europsku ligu, a u petak su "modri" saznali svoje protivnike u drugorazrednom europskom natjecanju pod okvirom Uefe.
Uefa je u subotu objavila raspored i satnicu utakmica Europske lige za novu sezonu, a zagrebački velikan europsku sezonu otvorit će pred domaćim navijačima na Maksimiru! U goste 24. rujna stiže turski velikan Fenerbahče, nakon čega će Dinamo odraditi dva gostovanja.
Jedno će biti na neutralnom terenu protiv izraelskog Maccabija, a drugo u Malmou. Dinamu u goste zatim dolazi španjolska Celta, a onda odlazi na gostovanje u Francusku protiv Lillea. Slijede dvije utakmice na Maksimiru u zimskim mjesecima, 11. prosinca Dinamo će ugostiti Betis, a 22. siječnja rumunjski FCSB.
Ligašku fazu Europske lige Dinamo će zaključiti 29. siječnja na gostovanju protiv Midtjyllanda.
Raspored Dinama u Europskoj ligi:
- 1. kolo, 24. rujna, 21:00: Dinamo - Fenerbahče
- 2. kolo, 2. listopada, 21:00: Maccabi - Dinamo
- 3. kolo, 23. listopada, 21:00: Malmo - Dinamo
- 4. kolo, 6. studenog, 18:45: Dinamo - Celta
- 5. kolo, 27. studenog, 18:45: Lille - Dinamo
- 6. kolo, 11. prosinca, 18:45: Dinamo - Betis
- 7. kolo, 22. siječnja, 21:00: Dinamo - FCSB
- 8. kolo, 29. siječnja, 21:00: Midtjylland - Dinamo
