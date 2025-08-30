Obavijesti

Komentari 16
Dinamo saznao raspored u Europi! Turci i Livaković stižu na Maksimir već u prvom kolu

Piše Hrvoje Tironi, Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Dinamo saznao raspored u Europi! Turci i Livaković stižu na Maksimir već u prvom kolu
Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Ligašku fazu Europske lige Dinamo će zaključiti 29. siječnja na gostovanju protiv Midtjyllanda, a otvorit će je pred domaćin navijačima protiv turskog velikana za koji trenutačno igra Dominik Livaković

Nogometaši Dinama nikad nisu imali mirnije ljeto po pitanju europskog nogometa. Podsjetimo, dinamovci su zaradili direktan plasman u Europsku ligu, a u petak su "modri" saznali svoje protivnike u drugorazrednom europskom natjecanju pod okvirom Uefe. 

Sažetak Dinamo -Istra 1961
Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Uefa je u subotu objavila raspored i satnicu utakmica Europske lige za novu sezonu, a zagrebački velikan europsku sezonu otvorit će pred domaćim navijačima na Maksimiru! U goste 24. rujna stiže turski velikan Fenerbahče, nakon čega će Dinamo odraditi dva gostovanja. 

Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Jedno će biti na neutralnom terenu protiv izraelskog Maccabija, a drugo u Malmou. Dinamu u goste zatim dolazi španjolska Celta, a onda odlazi na gostovanje u Francusku protiv Lillea. Slijede dvije utakmice na Maksimiru u zimskim mjesecima, 11. prosinca Dinamo će ugostiti Betis, a 22. siječnja rumunjski FCSB.

Ligašku fazu Europske lige Dinamo će zaključiti 29. siječnja na gostovanju protiv Midtjyllanda.

Raspored Dinama u Europskoj ligi:

  • 1. kolo, 24. rujna, 21:00: Dinamo - Fenerbahče
  • 2. kolo, 2. listopada, 21:00: Maccabi - Dinamo
  • 3. kolo, 23. listopada, 21:00: Malmo - Dinamo
  • 4. kolo, 6. studenog, 18:45: Dinamo - Celta
  • 5. kolo, 27. studenog, 18:45: Lille - Dinamo
  • 6. kolo, 11. prosinca, 18:45: Dinamo - Betis
  • 7. kolo, 22. siječnja, 21:00: Dinamo - FCSB
  • 8. kolo, 29. siječnja, 21:00: Midtjylland - Dinamo

