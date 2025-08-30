Dinamo saznao raspored u Europi! Turci i Livaković stižu na Maksimir već u prvom kolu

Nogometaši Dinama nikad nisu imali mirnije ljeto po pitanju europskog nogometa. Podsjetimo, dinamovci su zaradili direktan plasman u Europsku ligu, a u petak su "modri" saznali svoje protivnike u drugorazrednom europskom natjecanju pod okvirom Uefe.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:15 Sažetak Dinamo -Istra 1961 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Uefa je u subotu objavila raspored i satnicu utakmica Europske lige za novu sezonu, a zagrebački velikan europsku sezonu otvorit će pred domaćim navijačima na Maksimiru! U goste 24. rujna stiže turski velikan Fenerbahče, nakon čega će Dinamo odraditi dva gostovanja.

Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Jedno će biti na neutralnom terenu protiv izraelskog Maccabija, a drugo u Malmou. Dinamu u goste zatim dolazi španjolska Celta, a onda odlazi na gostovanje u Francusku protiv Lillea. Slijede dvije utakmice na Maksimiru u zimskim mjesecima, 11. prosinca Dinamo će ugostiti Betis, a 22. siječnja rumunjski FCSB.

Ligašku fazu Europske lige Dinamo će zaključiti 29. siječnja na gostovanju protiv Midtjyllanda.

Raspored Dinama u Europskoj ligi:

1. kolo, 24. rujna, 21:00: Dinamo - Fenerbahče

- Fenerbahče 2. kolo, 2. listopada, 21:00: Maccabi - Dinamo

3. kolo, 23. listopada, 21:00: Malmo - Dinamo

4. kolo, 6. studenog, 18:45: Dinamo - Celta

- Celta 5. kolo, 27. studenog, 18:45: Lille - Dinamo

6. kolo, 11. prosinca, 18:45: Dinamo - Betis

- Betis 7. kolo, 22. siječnja, 21:00: Dinamo - FCSB

- FCSB 8. kolo, 29. siječnja, 21:00: Midtjylland - Dinamo