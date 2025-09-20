Obavijesti

Dinamo se javio i poslao poruku uoči derbija. Zadatak je jasan

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Gorica je ostavila gorak okus, no najveći hrvatski derbi priča je za sebe. Evo što je Dinamo poručio uoči derbija protiv Hajduka

Nogometaši Dinama u 7. kolu HNL-a stižu na Poljud u najvećem hrvatskom derbiju. I 'modri' i Hajduk u derbi ulaze s porazima (Gorica i Varaždin), no situacija na vrhu je izjednačena i pobjeda za oba ljutita rivala znači iskorak na sam vrh ljestvice.

Dinamo će na Poljudu zaigrati u nešto drugačijem sastavu, a uoči užarenog derbija na rasprodanom Poljudu javio se na društvenim mrežama.

Zagrepčani su poslali jasnu, kratku i nimalo znakovitu poruku, a zadatak je jasan - pobjeda.

- Danas samo jedan cilj: pobjeda - napisao je Dinamo.

