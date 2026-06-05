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POJAČANJE NA MAKSIMIRU?

Dinamo se opet uključio u lov na veliku Bobanovu želju iz Barcelone! Ovo su detalji posla

Piše Luka Tunjić,
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Dinamo se opet uključio u lov na veliku Bobanovu želju iz Barcelone! Ovo su detalji posla
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Zagreb: GNK Dinamo osvojio Prvenstvo 2026. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Prema Transfermarktu, Rodriguez ima tržišnu vrijednost od milijun eura. Ključnu ulogu u njegovom mogućem dolasku ima Albert Capellas, voditelj Dinamove akademije i bivši trener u Barceloninoj akademiji

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Dinamo bi mogao opet kupovati u Španjolskoj. Naime, "modri" su već poduže zainteresirani za 20-godišnjeg nogometaša Barcelone, Danija Rodrigueza, koji je ove sezone u 20 nastupa za Barcelonu Atletic zabio tri gola uz sedam asistencija. Zvonimir Boban i Dario Dabac rade na osnažavanju napada za iduću sezonu, a ovaj mladi Španjolac velika je njihova želja.

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A prema pisanju kolege Davorina Olivarija sa Sportskih novosti, na Maksimirskoj 128 dogodio se veliki preokret. Donedavno se činilo kako će Dinamu biti vrlo teško postići dogovor s Kataloncima, a posao je zimus dodatno zakočila ozljeda tetive koja je zadesila Rodrigueza. Sada je, međutim, s njim sve u redu, što je „modre“ ponovno potaknulo da ozbiljno razmotre njegov dolazak.

Čini se da je Dinamo "zapeo" za dovođenjem Španjolca na mjesto krilnog napadača, s obzirom na to kako se zagrebački klub raspitivao i za Ikera Almenu, koji je prošlu sezonu proveo na posudbi u Hajduku. 

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- Čekaju se vijesti iz Barcelone! Početna otkupna cijena koju je izvjesio katalonski klub bila je neprihvatljiva Dinamu. Želimo ga dovesti na posudbu s mogućnošću otkupa ugovora. Ukoliko bismo ga nakon posudbe otkupili, možemo ga platiti do najviše cijene od 1,5 milijuna eura - citirao je Olivari jedan maksimirski izvor.

Prema Transfermarktu, Rodriguez ima tržišnu vrijednost od milijun eura. Ključnu ulogu u njegovom mogućem dolasku ima Albert Capellas, voditelj Dinamove akademije i bivši trener u Barceloninoj omladinskoj strukturi.

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