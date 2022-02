Do spektakla na Sanchez Pizjuanu između Seville i Dinama odbrojavamo sitno. Dinamovci su pred teškom misijom protiv momčadi koja je ostavila poseban trag u Kupu Uefa, odnosno današnjoj Europa ligi. No, ništa nije nemoguće. Znaju to igrači Dinama, Željko Kopić, ali i trener domaćih Julien Lopetegui, koji je izjavio da u ovoj utakmici nema favorita.

Istina je nešto drukčija doduše. Sevilla je veliki favorit. Kladionice na pobjedu Andalužana nude tečaj 1,40, dok je na pobjedu Dinama 9,00. No, Dinamo je u bliskoj prošlosti u gostima rušio engleske velikane Tottenham i West Ham pa zašto onda ne bi mogao i Sevillu?

Osim mjesta u osmini finala, 'modri' se bore i za dodatnih 1,2 milijuna eura u blagajni koliko donosi prolaz protiv Seville. Podsjetimo, Uefa svakom klubu koji nastupa u Europa ligi garantira 3,6 milijuna eura, svaka pobjeda u grupi nagrađuje se s dodatnih 630.000, a za svaku neriješenu - 210.000 eura. Nadalje, Dinamo je kao drugoplasirani iz grupe dobio 550.000 eura i još dodatnih 500.000 za prolazak u playoff. Dinamo je u grupnoj fazi upisao tri pobjede, jedan neriješeni rezultat i dva poraza, što mu je donijelo deset bodova i drugo mjesto iza vodećeg West Hama. Dinamo je zahvaljujući postignutim rezultatima samo u ovoj sezoni Europa lige zaradio 14.880.522 eura, odnosno oko 112 milijuna kuna.

'Modri' su u ovoj sezoni tako već zaradili više nego prošle godine (12 milijuna) u Europi, no ipak nisu ni blizu sezoni ranije kada su zaradili 30 milijuna eura. Naravno, Dinamo je tada igrao Ligu prvaka.

A kako HNL kotira u Europi i koliko smo daleko od 15. mjesta koje garantira dva mjesta u Ligi prvaka? Ispred nas (17. mjesto) su Grci, Turci, Švicarci, Belgijci pa čak i Srbi, a ako želimo ostati u Top 17 (što također nosi benefite osvajača kupa ili viceprvaka), a kamoli konkurirati za Top 15, Dinamo bi morao izbaciti Sevillu, tvrdi Tomislav Globan, profesor sportske ekonomije.

To toliko željeno 15. mjesto donosi dva kluba u Ligi prvaka, jedan u Europskoj ligi i dva u Konferencijskoj ligi. Hrvatska ima 26.650 bodova, a ispred su Grčka (26.700) te Turska (26.900). Možda ne izgleda toliko nedostižno, no otegotna okolnost je ta što je Dinamo ostao jedini hrvatski predstavnik, a tursku i grčku čast brane dva kluba.