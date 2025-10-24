Obavijesti

Komentari 14
Dinamo skočio u lovu na izravan ulazak u Ligu prvaka! Evo kako izgleda poredak i što mu treba

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Dinamo i Osijek sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Dinamo uzeo bod u Malmöu! Gol u 96. minuti spasio 'modre'. Za izravan plasman u LP trebaju titulu HNL-a i pad konkurenata!

Nogometaši Dinama osvojili su bod u trećem kolu Europske lige. Nakon sjajnih pobjeda iz prve dvije utakmice, ''modri'' su stigli u Malmö kao favoriti za pobjedu, ali domaćin ih je iznenadio golom iz prekida na kraju prvog poluvremena. Dinamovci su imali čak 18 udaraca prema golu Šveđana, od čega šest u okvir gola, ali tek su u 96. minuti stigli do važnog boda.

Ako osvoji HNL, Dinamo ima šansu direktnim putem izboriti plasman u nadolazećoj sezoni Lige prvaka. Za to su mu, prije svega, potrebni dobri rezultati u Europskoj ligi, koje, zasad, ima. Dinamo je u Švedskoj ostavio neke važne bodove za koeficijent, ali i remi mu je bio dovoljan za napredak na ljestvici klubova koji se bore za direktan plasman u LP.

UEFA Europa League - Malmo FF v Dinamo Zagreb
Foto: TT NEWS AGENCY/REUTERS

Ispred Dinama su Rangers, Bodo/Glimt, Olympiacos i Kopenhagen. Ipak, i tim je klubovima titula u domaćem prvenstvu preduvjet za izravni plasman, a neki od njih tu ne stoje dobro. Recimo, Rangers nakon samo osam kola škotskog prvenstva ima 13 bodova zaostatka za prvim Heartsom.

JASNI PROPISI Dinamo je u Švedskoj igrao bez sponzora na dresu. Evo zašto
Dinamo je u Švedskoj igrao bez sponzora na dresu. Evo zašto

Do kraja norveškog prvenstva ostalo je pet kola, a Bodo/Glimt ima bod manje od vodećeg Vikinga, koji je odigrao utakmicu više, tako da je norveški predstavnik svakako u konkurenciji. Olympiacos je također u dobroj poziciji, nakon sedam kola prvenstva ima bod manje od vodećeg PAOK-a, dok je Kopenhagen tek četvrti u Danskoj sa šest bodova zaostatka za vodećim AGF-om.

SRČANO SU SLAVILI VIDEO Srpski komentatori urlali nakon što je Dinamo izjednačio
VIDEO Srpski komentatori urlali nakon što je Dinamo izjednačio

Dinamu je, dakle, uz obveznu titulu u HNL-u, za izravni plasman potrebno da ova četiri kluba ne osvoje prvenstvo. Naravno, to nije bitno ako Dinamo dodatno pojača svoj koeficijent i zauzme vrh ove ljestvice. 

