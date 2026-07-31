DINAMO - SLAVEN 2-0 Što kažu treneri Mario Kovačević i Mario Gregurina, koji su do prošle godine surađivali u Koprivnici? Što kažu igrači?
OTVARANJE HNL-a
Dinamo - Slaven 2-0: Pratite prve reakcije nakon utakmice
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Dinamo i Slaven Belupo otvorili su novu sezonu HNL-a. 'Modri' su pred domaćom publikom na Maksimiru došli do pobjede (2-0) i tri boda, a oba gola zabio je Dion Drena Beljo. Pratite prve reakcije iz jednog i drugog tabora s Maksimira.
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