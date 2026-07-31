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OTVARANJE HNL-a

Dinamo - Slaven 2-0: Pratite prve reakcije nakon utakmice

Piše 24sata,
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Dinamo - Slaven 2-0: Pratite prve reakcije nakon utakmice
Zagreb: Utakmica 1. kola SuperSport HNL GNK Dinamo - NK Slaven Belupo | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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DINAMO - SLAVEN 2-0 Što kažu treneri Mario Kovačević i Mario Gregurina, koji su do prošle godine surađivali u Koprivnici? Što kažu igrači?

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Dinamo i Slaven Belupo otvorili su novu sezonu HNL-a. 'Modri' su pred domaćom publikom na Maksimiru došli do pobjede (2-0) i tri boda, a oba gola zabio je Dion Drena Beljo. Pratite prve reakcije iz jednog i drugog tabora s Maksimira.

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