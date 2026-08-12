Obavijesti

Sport

Komentari 5
JOŠ ZARADE

Dinamo slavi ispadanje Zvezde iz LP: 'Modri' bi mogli dodatno zaraditi, evo o čemu se radi...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Dinamo slavi ispadanje Zvezde iz LP: 'Modri' bi mogli dodatno zaraditi, evo o čemu se radi...
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Dinamo je razbio Kauno Žalgiris i ide na Viking, a ulazak u Ligu prvaka može donijeti pravi financijski jackpot, posebno nakon ispadanja Zvezde

Admiral

Dinamo je u uzvratnoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka pobijedio Kauno Žalgiris 2-1 te s ukupnih 7-1 došao do playoffa. Tamo ga čeka opasni Viking kojeg ako prođe, osigurat će ligašku fazu najelitnijeg natjecanja. Dinamo je već jako dobro zaradio, a posebno ga veseli ispadanje Crvene zvezde jer se i tu financijski može okoristiti. Evo o čemu se radi.

Sam ulazak u Ligu prvaka donijet će Dinamu 18,62 milijuna eura, no moguće je da će to biti i koji milijun više. Tu dolazi priča o ispadanju Crvene zvezde. Naime, ako zagrebački klub izbori plasman u ligašku fazu natjecanja, samo zbog Zvezdina neuspjeha mogao bi dobiti dodatnih 935 tisuća eura.

Zašto? Uefa novac klubovima dijeli prema različitim kriterijima, a jedan od njih je kombinirana ljestvica koja uzima u obzir petogodišnji koeficijent i vrijednost televizijskog tržišta. Zvezda je na toj ljestvici bila ispred Dinama, no njezinim ispadanjem hrvatski prvak napreduje za jedno mjesto.

Svaka pozicija više donosi dodatnih 935 tisuća eura zajamčenog prihoda kroz takozvani "Value Pillar". Ipak, Dinamo taj novac ne dobiva automatski. Ključan je uvjet plasman u ligašku fazu Lige prvaka, a iznos bi se naknadno mogao i povećati. Ako Bodo/Glimt ispadne u doigravanju, a Dinamo prođe, "modri" će dobiti još jednu injekciju od 935 tisuća eura, jer preskaču Bodo, te ulazak u 3. pot u ždrijebu.

To nije sve. Postoji i rangiranje prema desetogodišnjem Uefinom koeficijentu. Napredovanje na toj ljestvici donosi 346 tisuća eura. Što se Dinama tiče, ako Lyon ispadne u doigravanju, preskočit će Francuze na toj ljestvici i dobiti spomenuti iznos. Dakle, ulazak u Ligu prvaka donijet će apsolutni jackpot Dinamu te mora učiniti sve da sruši Viking.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
UŽIVO Transferi: Lokomotiva krenula po svog bivšeg igrača?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Lokomotiva krenula po svog bivšeg igrača?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO U ovoj palači od 14 mil. eura živi nova gospođa Ronaldo
NE FALI NI PTIČJEG MLIJEKA

FOTO U ovoj palači od 14 mil. eura živi nova gospođa Ronaldo

Cristiano Ronaldo produžio je ugovor s Al Nassrom do 2027. i maksimalno iscijedio svog poslodavca. Uz plaću i razne bonuse, zaradit će oko pola milijarde eura! Ovako izgleda dom bračnog para
Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka, Hajduk se iz Europske lige seli u Konferencijsku, gdje je i Rijeka. Varaždin je završio avanturu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026