Dinamo slavi ispadanje Zvezde iz LP: 'Modri' bi mogli dodatno zaraditi, evo o čemu se radi...

Dinamo je u uzvratnoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka pobijedio Kauno Žalgiris 2-1 te s ukupnih 7-1 došao do playoffa. Tamo ga čeka opasni Viking kojeg ako prođe, osigurat će ligašku fazu najelitnijeg natjecanja. Dinamo je već jako dobro zaradio, a posebno ga veseli ispadanje Crvene zvezde jer se i tu financijski može okoristiti. Evo o čemu se radi.

Sam ulazak u Ligu prvaka donijet će Dinamu 18,62 milijuna eura, no moguće je da će to biti i koji milijun više. Tu dolazi priča o ispadanju Crvene zvezde. Naime, ako zagrebački klub izbori plasman u ligašku fazu natjecanja, samo zbog Zvezdina neuspjeha mogao bi dobiti dodatnih 935 tisuća eura.

💰 Contrary to what most people think that...



..."it doesn't matter what pot you are in in the league stage"...



...clubs know that each higher position in seeding pots brings them big financial benefits!



Especially in 🔵 UCL.



For example, 🇷🇸 Crvena zvezda's elimination will… pic.twitter.com/2JCAF2aiRW — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 12, 2026

Zašto? Uefa novac klubovima dijeli prema različitim kriterijima, a jedan od njih je kombinirana ljestvica koja uzima u obzir petogodišnji koeficijent i vrijednost televizijskog tržišta. Zvezda je na toj ljestvici bila ispred Dinama, no njezinim ispadanjem hrvatski prvak napreduje za jedno mjesto.

Svaka pozicija više donosi dodatnih 935 tisuća eura zajamčenog prihoda kroz takozvani "Value Pillar". Ipak, Dinamo taj novac ne dobiva automatski. Ključan je uvjet plasman u ligašku fazu Lige prvaka, a iznos bi se naknadno mogao i povećati. Ako Bodo/Glimt ispadne u doigravanju, a Dinamo prođe, "modri" će dobiti još jednu injekciju od 935 tisuća eura, jer preskaču Bodo, te ulazak u 3. pot u ždrijebu.

To nije sve. Postoji i rangiranje prema desetogodišnjem Uefinom koeficijentu. Napredovanje na toj ljestvici donosi 346 tisuća eura. Što se Dinama tiče, ako Lyon ispadne u doigravanju, preskočit će Francuze na toj ljestvici i dobiti spomenuti iznos. Dakle, ulazak u Ligu prvaka donijet će apsolutni jackpot Dinamu te mora učiniti sve da sruši Viking.

