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TALENT IZ LA MASIJE

Dinamo sve bliže pojačanju iz Barcelone, dogovor na pomolu?

Piše Bruno Lukas,
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Dinamo sve bliže pojačanju iz Barcelone, dogovor na pomolu?
Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Mladi krilni igrač Dani Rodriguez (20) odlučio je napustiti Barcelonu nakon dvije sezone u rezervnoj momčadi, a Dinamo Zagreb pojavljuje se kao jedna od ozbiljnih opcija za nastavak karijere

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Maksimir bi uskoro mogao dobiti novo lice s pedigreom La Masije, baskijskog krilnog igrača koji traži priliku da svoju karijeru vrati na pravi kolosijek.

Dani Rodriguez (20), krilni igrač Barce Atlètic koji igra na poziciji desnog krila, ali snalazi se i na lijevoj strani, odlučio je da neće nastaviti s rezervnom momčadi Barcelone iduće sezone.

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Iako mu ugovor traje još godinu dana, 20-godišnjak iz Astigarrage smatra da je vrijeme za korak naprijed, svjestan da su mu šanse u prvoj momčadi ograničene jer igra na istoj poziciji kao Lamine Yamal.

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Prošle je sezone debitirao za prvu momčad protiv Valladolida, no ozljede mu otad otežavaju put, najprije dislokacija ramena, a potom i ruptura tetive u veljači, od koje se sad oporavio.

Dinamo Zagreb pojavljuje se kao jedna od ozbiljnijih opcija za njegov sljedeći korak, a hrvatski klub privlači ga prilika za nastup u Europskoj ligi, prenosi Mundo Deportivo.

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Prošlog je ljeta bio blizu odlaska na posudbu u Valenciju ili Mallorcu, no nijedan transfer nije realiziran. Budući da mu ugovor s Barcelonom istječe za godinu dana, moguća su različita rješenja, od transfera uz odštetu do posudbe s mogućnošću otkupa, slično modelu koji je Barcelona ranije primijenila kod transfera Sergija Dominguesa, također igrača Dinama.

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Iako još nema potpisanog dogovora, Dani Rodriguez bliži je Maksimiru nego ikad, dok Barcelona za sada zadržava povjerenje u njegov potencijal.

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