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CIJENE SU NARASLE

Dinamo će u prodaju pustiti skuplje godišnje ulaznice. Evo kolika je cijena za svaku tribinu

Piše Ivan Kužela,
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Dinamo će u prodaju pustiti skuplje godišnje ulaznice. Evo kolika je cijena za svaku tribinu
Foto: GNK Dinamo

Dinamo je objavio cijene godišnjih ulaznica za iduću sezonu koje su u prodaji od 1. srpnja. Karte su skuplje oko 12 posto u odnosu na prethodnu sezonu, ali vrijedit će i za Kranjčevićevu

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Dinamo je imao uspješnu sezonu iza sebe s dvostrukom krunom. 'Modri' su krenuli u pripreme za novu sezonu u srijedu, a u drugom kolu kvalifikacija za Ligu prvaka čeka ih švicarski prvak Thun s kojim će igrati 21. u gostima i 28. srpnja kod kuće. Klub s Maksimira je uoči nove sezone objavio cijene godišnjih ulaznica za nadolazeću sezonu 2026./27.

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Foto: instagram

- Godišnja ulaznica vrijedi za sve domaće utakmice GNK Dinamo u sezoni 2026./2027. na stadionu Maksimir i stadionu u Kranjčevićevoj u natjecanjima HNL i Hrvatski nogometni kup, za utakmice u pretkolima i ligaškoj fazi Uefinih natjecanja te prijateljske utakmice, a jamči i pravo prvokupa ulaznica za utakmice knock-out faze Uefinih natjecanja. Godišnje ulaznice dostupne su isključivo navijačima s važećim članstvom u 2026. godini, piše na službenoj Dinamovoj stranici.

Termini prodaje godišnjih ulaznica su:

  • od 1. do 5. srpnja: prvokup za ista mjesta
  • od 6. do 7. srpnja: prvokup za promjenu mjesta
  • 8. srpnja: prodaja za vlasnike prošlosezonskih godišnjih ulaznica iz dodatnog kontingenta
  • od 9. do 10. srpnja: prodaja za članove kluba (ukoliko ostane dostupnih ulaznica)

- Prodaja godišnjih ulaznica 8. srpnja odnosi na članove koji su naknadno kupili godišnje ulaznice za sezonu 2025./2026. u dodatnom kontingentu od 255 ulaznica za tribinu Zapad dolje, a kojima je nepostojanje prvokupa u novoj sezoni već komunicirano pri kupovini. Kupovina godišnjih ulaznica bit će moguća isključivo ONLINE, a prodaja započinje 1. srpnja u 9 sati.

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- Napominjemo da su godišnje ulaznice u novoj sezoni po prvi put u digitalnom obliku. Ipak, navijači koji žele mogu odabrati i opciju ispisa godišnjih ulaznica uz naknadu od 5 eura. Ispis godišnjih ulaznica bit će moguć na dan domaćih utakmica na za to predviđenom prozoru Ticket pointa, a plaćanje je moguće isključivo bezgotovinski.

- Godišnje ulaznice vrijede za stadion Maksimir, a nakon preseljenja i za stadion u Kranjčevićevoj bez potrebe za nadoplatom, i to na sljedeći način:

  • godišnja ulaznica za tribinu Zapad dolje na Maksimiru u Kranjčevićevoj će vrijediti za tribinu Zapad ili za središnji dio tribine Istok
  • godišnja ulaznica za tribinu Sjever dolje na Maksimiru u Kranjčevićevoj će vrijediti za tribinu Jug ili za južni dio tribine Istok
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- O točnom modalitetu razmještaja za dio utakmica koje ćemo ove sezone igrati na stadionu u Kranjčevićevoj Klub će vlasnike godišnjih ulaznica pravovremeno obavijestiti tijekom sezone. Navedena raspodjela vrijedi isključivo za sezonu 2026./2027.

Cijene ulaznica u odnosu na prošlu sezonu se razlikuju. Razlika u cijeni varira ovisno o tribini, ali okvirno gledano skuplje su oko 12 posto u odnosu na prošlu sezonu.

CIJENE GODIŠNJIH ULAZNICA

TRIBINA ZAPAD DOLJE:

410 € za punoljetne članove kluba do 65 godina (prošle sezone bilo je 360 €)

340 € za članove kluba mlađe od 18 i starije od 65 godina (prošle sezone bilo je 300 €)

TRIBINA SJEVER DOLJE:

190 € za punoljetne članove kluba do 65 godina (prošle sezone bilo je 170 €)

140 € za članove kluba mlađe od 18 i starije od 65 godina (prošle sezone bilo je 120 €)

Obiteljska ulaznica znači da ulaznice mogu kupiti tri ili više člana jedne obitelji, od koje najmanje jedna osoba mora biti punoljetna i barem jedna maloljetna. Obiteljski popust od 1. do 5. srpnja mogu iskoristiti samo oni članovi koji su isti popusti koristili i u protekloj sezoni.

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CIJENE OBITELJSKIH ULAZNICA

Zapad dolje: 340 € po osobi/roditelju (prošle sezone bilo je 300 €)

Sjever dolje: 140 € po osobi/roditelju (prošle sezone bilo je 120 €)

KUPOVINA GODIŠNJIH ULAZNICA UZ OBROČNO PLAĆANJE

Članovi čije banke imaju mogućnost podjele transakcije na rate unutar bankarskih aplikacija mogu iskoristiti navedenu opciju.

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