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Dinamo tražio novi termin za otvaranje HNL-a. Evo kad igra

Piše Josip Tolić,
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Dinamo tražio novi termin za otvaranje HNL-a. Evo kad igra
Zagreb: GNK Dinamo osvojio Prvenstvo 2026. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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HNS je odredio novi termin utakmice Dinamo - Slaven Belupo, Koprivničani stižu na Maksimir dan ranije zbog europskog lova i dodatnog odmora

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Dinamo je, prema prvotno objavljenom rasporedu otvaranja HNL-a u ponedjeljak, trebao otvoriti domaću sezonu utakmicom protiv Slaven Belupa u subotu, 1. kolovoza od 21 sat, no dva dana poslije ta je utakmica pomaknuta dan ranije na zahtjev "modrih".

Naime, prvak je htio dobiti dan do dva odmora više uoči utakmice trećeg pretkola nekog od eurokupova. Ako prođe Thun u uzvratu drugog pretkola Lige prvaka u utorak, 28. srpnja (1-1 u prvoj utakmici), 4. ili 5. kolovoza dočekat će pobjednika meča između Klaksvika i Kauno Žalgirisa Željka Sopića (0-0 u prvoj utakmici). Ispadne li, 6. kolovoza će, ponovno na Maksimiru, dočekati gubitnika utakmice između Vikingura i Hapoela Beer Sheve (prva utakmica 2-1).

U maksimirskom klubu odlučili su žrtvovati dan odmora nakon uzvrata protiv Thuna pa će s "farmaceutima" igrati u petak, 31. srpnja od 20 sati. To će ujedno biti i prva utakmica nove sezone pa je dvoboj Gorice i Osijeka prebačen s prvotnog termina u petak od 18 sati na subotu od 21 sat.

Raspored 1. kola HNL-a:

Dinamo - Slaven Belupo (31. srpnja, 20 sati)
Istra 1961 - Lokomotiva (1. kolovoza, 18.30)
Gorica - Osijek (1. kolovoza, 21 sat)
Varaždin - Hajduk (2. kolovoza, 18.30)
Rijeka - Rudeš (2. kolovoza, 21 sat)

Kompletan raspored i rezultate nove klupske nogometne sezone u svakom trenutku možete provjeriti OVDJE.

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