Dinamo u Europskoj ligi: Evo kad i s kim igra utakmice, gdje je prijenos, koliko može zaraditi

Dinamo drugu sezonu u nizu sudjeluje u ligaškoj fazi Europske lige, ovaj put ne preskakanjem kvalifikacija, nego ispadanjem u play-offu za Ligu prvaka od Vikinga. U ždrijebu u petak doznao je osam suparnika protiv kojih će ponovno pokušati izboriti nokaut-fazu.

Tko su protivnici Dinama u Europskoj ligi?

Hrvatski prvak u Maksimiru će igrati protiv Bayer Leverkusena, Anderlechta, Sturma iz Graza i NEC Nijmegena, a u gostima protiv AZ Alkmaara, Rennesa, Sunderlanda i Hapoel Beer Sheve. Izraelci će biti domaćini na stadionu Rapida u Bukureštu.

Kako funkcionira Europska liga?

Svaki klub igra po četiri domaće i gostujuće utakmice, po jednu kod kuće i u gostima s predstavnicima svake od četiri jakosne skupine, za razliku od Konferencijske lige koja ima šest kola. Sustav natjecanja identičan je onomu u Ligi prvaka, nastavak natjecanja izborit će 24 od 36 klubova, pri čemu prvih osam ide izravno u osminu finala, klubovi od 9. do 24. će razigravati za ta mjesta.

Tko prenosi utakmice Europske lige?

Utakmice "modrih" u europskim pretkolima prenosili su RTL, MAXSport, Arenasport i HTV, a od ligaške faze nadalje bit će isključivo na kanalima Arenasporta koji su u ponudi MAXtv-a, A1 TV-a i Iskon.TV-a, neki i u osnovnom paketu.

Kad se igraju utakmice Europske lige?

Točan raspored i satnicu odigravanja utakmica krovna europska nogometna organizacija objavit će u subotu. Termini utakmica su 18.45 i 21 sat, pri čemu Dinamo i Hajduk neće igrati u istom terminu. Cijeli raspored domaće i europske klupske nogometne sezone uz rezultate odigranih utakmica pogledajte OVDJE.

1. kolo: 16./17. rujna

2. kolo: 15. listopada

3. kolo: 22. listopada

4. kolo: 5. studenog

5. kolo: 26. studenog

6. kolo: 10. prosinca

7. kolo: 21. siječnja

8. kolo: 28. siječnja, 21 sat

1/16 finala, 1. utakmice: 18. veljače

1/16 finala, uzvrati: 25. veljače

osmina finala, 1. utakmice: 11. ožujka

osmina finala, uzvrati: 18. ožujka

četvrtfinale, 1. utakmice: 8. travnja

četvrtfinale, uzvrati: 15. travnja

polufinale, 1. utakmice: 29. travnja

polufinale, uzvrati: 6. svibnja

finale - Frankfurt: 26. svibnja, 21 sat

Koliko je Dinamo zaradio u Europi i koliko još može?

Ulaskom u Ligu prvaka osvojio bi najmanje 27,476 milijuna eura, projekcije su išle i do 41,544 milijuna, no umjesto toga u Maksimiru će se morati zadovoljiti bitno manjom svotom od 14,556 milijuna eura. To je minimum, dok procjene platforme Football Meets Data idu do 21,915 miliijuna eura. U to su uključeni bonusi za nastup u tri europska pretkola (po 175.000 eura), bonus za ulazak u Europsku ligu od 4,385 milijuna eura, ali i udio od prodaje TV prava i bonus za desetogodišnji klupski koeficijent. "Modri" sad kreću u lov na iduće premije:

osvajač: 15,14 milijuna eura

finalist: 8,15 milijuna eura

polufinalisti: 4,89 milijuna eura

četvrtfinalisti: 2,91 milijuna eura

osmina finala: 2,04 milijuna eura

šesnaestina finala: 349.000 eura

pozicije 1.-8. u ligaškoj fazi: 600.000 eura

pozicije 9.-16. u ligaškoj fazi: 300.000 eura

svako mjesto na ljestvici: po 75.000 eura

pobjeda u ligaškoj fazi: 450.000 eura

remi u ligaškoj fazi: 150.000 eura