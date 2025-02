Dinamov je rezultat dobar, igra zakazala: Pjaca prikrio slabosti, Kanga bingo, a Cordoba 'flop'!

Dinamo je stigao i do treće uzastopne pobjede, poslije Šibenika (3-0) i Bjelovara (3-2), pala je i Gorica (3-1). Nije to bila dojmljiva predstava "modrih" koji su uz puno muke stigli do vrijednih bodova. Junak utakmice bio je Marko Pjaca, prvijenac u plavom dresu postigao Wilfried Kanga, a jednom je pogodio i Sandro Kulenović.

