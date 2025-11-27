Obavijesti

Sport

Komentari 3
POTOP U LILLEU

Dinamov Slovenac: 'Kao da su igrači Lillea htjeli više od nas'

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
Dinamov Slovenac: 'Kao da su igrači Lillea htjeli više od nas'
Lille: UEFA Europska liga, grupna faza, 5. kolo, LOSC Lille - GNK Dinamo | Foto: Daniel Derajinski/PIXSELL

LILLE - DINAMO 4-0 Mislim da smo čak krenuli dobro, imali smo poništen gol. Ali na kraju su oni bili bolji, primili smo na početku dva prelaka gola i bilo se teško vratiti, rekao je Miha Zajc

Kada je Dinamo proteklog vikenda slavio protiv Varaždina (3-1), trener Mario Kovačević nadao se da će uvjerljiva predstava napuniti samopouzdanjem njegove igrače pred udarni period u kojem ih čeka nekoliko teških utakmica. Prva na redu bila je ona u Lilleu u okviru petog kola Europske lige, navijači su vjerovali u senzaciju, ali realnost je ipak drugačija.

Pokretanje videa...

Trening Dinama u Lilleu 02:25
Trening Dinama u Lilleu | Video: GNK Dinamo

Dinamo je pretrpio težak poraz u Francuskoj, Lille je demolirao 'modre' i slavio 4-0. Pred kamere je nakon utakmice stao slovenski veznjak Miha Zajc.

- Mislim da smo čak krenuli dobro, imali smo poništen gol. Ali na kraju su oni bili bolji, primili smo na početku dva prelaka gola i bilo se teško vratiti. U prvenstvu nas sada očekuje Gorica i to nam je najvažnije - rekao je Slovenac za Arenu Sport.

Lille: UEFA Europska liga, grupna faza, 5. kolo, LOSC Lille - GNK Dinamo
Lille: UEFA Europska liga, grupna faza, 5. kolo, LOSC Lille - GNK Dinamo | Foto: Daniel Derajinski/PIXSELL

U čemu je bio problem?

- Bili su bolji, kvalitetniji, možda su i više htjeli od nas, i to je onda tako. Nije bila naša večer. Moramo gledati naprijed i fokusirati se na utakmice koje dolaze. Prva dva udarca primili smo prelako, iz polukontre. Da smo barem primili gol kad su dominirali, a ne ovako, iz polukontre, ali tako je, kako je- rekao je Zajc. 

Da nije bilo golmana Ivana Filipovića, rezultat na semaforu bio bi još veći u korist Lillea. Obranio je nekoliko zicera, ali nije on nije bio svemoguć. Četiri puta morao je vaditi loptu iz mreže u svom europskom debiju. 

- Europski debi? Kad izgubiš 4-0, ne može biti pozitivan debi. Žao mi je što je tako ispalo. Ljudi su bili bolji, treba im čestitati. Dali smo sve od sebe. Moramo se okrenuti prvenstvu, to nam je najbitnije. Idemo dalje i ne smijemo klonuti. Da nam je gol bio priznat, utakmica bi otišla u drugom smjeru. Umjesto da vodiš 1-0, primiš gol, brzo i za 2-0. Onda je bilo jako teško, oni su jako brzi, dobri su u kontranapadima. Danas su nas kaznili - rekao je Filipović pa nastavio:

- Za mene je ovo novo iskustvo, nemam puno europskih utakmica, ovo mi je prva. Sigurno ću je pamtiti, ali i sigurno želim što prije zaboraviti da sam primio četiri gola. Svjesni smo svoje kvalitete i ovaj poraz nas sigurno neće previše utući. Idemo skupiti glave i što prije se oporaviti te ispraviti to novom pobjedom u prvenstvu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Lille - Dinamo 4-0: Novi potop 'modrih' u Europi! Pali su bez udarca u okvir u Francuskoj
TEŽAK PORAZ

Lille - Dinamo 4-0: Novi potop 'modrih' u Europi! Pali su bez udarca u okvir u Francuskoj

LILLE - DINAMO 4-0: Bakraru je poništen gol za vodstvo 'modrih' u devetoj minuti, nakon čega je sve krenulo nizbrdo za Dinamo, koji je nakon tri komada od Celte na Maksimiru primio četiri gola u Francuskoj
FOTO Najjači čovjek na svijetu ima 206 cm, a ljubi konobaricu od 157 cm. Tragedija ih zbližila...
SNAGATOR I LJEPOTICA

FOTO Najjači čovjek na svijetu ima 206 cm, a ljubi konobaricu od 157 cm. Tragedija ih zbližila...

Hafthor Bjornsson, islandski snagator kojeg je svjetska publika upoznala kao zastrašujućeg Gregora "The Mountain" Cleganea u kultnoj seriji Igra prijestolja, poznat je po snazi i impozantnoj pojavi
Blamaža Liverpoola, Arsenalu derbi protiv Bayerna! Preokret Reala i luda utakmica u Parizu
DRAMA U LIGI PRVAKA

Blamaža Liverpoola, Arsenalu derbi protiv Bayerna! Preokret Reala i luda utakmica u Parizu

Perišić je zabio penal za vodstvo PSV-a u šestoj minuti, a nizozemski prvak slavio je čak 4-1. Arsenalu je pripao derbi kola protiv Bayerna, PSG i Spursi zabili su čak osam golova! Luda večer u Ligi prvaka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025