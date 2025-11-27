Dinamov Slovenac: 'Kao da su igrači Lillea htjeli više od nas'

Kada je Dinamo proteklog vikenda slavio protiv Varaždina (3-1), trener Mario Kovačević nadao se da će uvjerljiva predstava napuniti samopouzdanjem njegove igrače pred udarni period u kojem ih čeka nekoliko teških utakmica. Prva na redu bila je ona u Lilleu u okviru petog kola Europske lige, navijači su vjerovali u senzaciju, ali realnost je ipak drugačija.

Dinamo je pretrpio težak poraz u Francuskoj, Lille je demolirao 'modre' i slavio 4-0. Pred kamere je nakon utakmice stao slovenski veznjak Miha Zajc.

- Mislim da smo čak krenuli dobro, imali smo poništen gol. Ali na kraju su oni bili bolji, primili smo na početku dva prelaka gola i bilo se teško vratiti. U prvenstvu nas sada očekuje Gorica i to nam je najvažnije - rekao je Slovenac za Arenu Sport.

Lille: UEFA Europska liga, grupna faza, 5. kolo, LOSC Lille - GNK Dinamo | Foto: Daniel Derajinski/PIXSELL

U čemu je bio problem?

- Bili su bolji, kvalitetniji, možda su i više htjeli od nas, i to je onda tako. Nije bila naša večer. Moramo gledati naprijed i fokusirati se na utakmice koje dolaze. Prva dva udarca primili smo prelako, iz polukontre. Da smo barem primili gol kad su dominirali, a ne ovako, iz polukontre, ali tako je, kako je- rekao je Zajc.

Da nije bilo golmana Ivana Filipovića, rezultat na semaforu bio bi još veći u korist Lillea. Obranio je nekoliko zicera, ali nije on nije bio svemoguć. Četiri puta morao je vaditi loptu iz mreže u svom europskom debiju.

- Europski debi? Kad izgubiš 4-0, ne može biti pozitivan debi. Žao mi je što je tako ispalo. Ljudi su bili bolji, treba im čestitati. Dali smo sve od sebe. Moramo se okrenuti prvenstvu, to nam je najbitnije. Idemo dalje i ne smijemo klonuti. Da nam je gol bio priznat, utakmica bi otišla u drugom smjeru. Umjesto da vodiš 1-0, primiš gol, brzo i za 2-0. Onda je bilo jako teško, oni su jako brzi, dobri su u kontranapadima. Danas su nas kaznili - rekao je Filipović pa nastavio:

- Za mene je ovo novo iskustvo, nemam puno europskih utakmica, ovo mi je prva. Sigurno ću je pamtiti, ali i sigurno želim što prije zaboraviti da sam primio četiri gola. Svjesni smo svoje kvalitete i ovaj poraz nas sigurno neće previše utući. Idemo skupiti glave i što prije se oporaviti te ispraviti to novom pobjedom u prvenstvu.