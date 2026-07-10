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CARDOSO VARELA

Dinamov talent nije više na listi Kovačevićeve ekipe! Prebačen je u B momčad za iduću sezonu

Piše Ivan Kužela,
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Dinamov talent nije više na listi Kovačevićeve ekipe! Prebačen je u B momčad za iduću sezonu
Slaven Belupo i Dinamo sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Promjena na Maksimiru što se tiče kadra. Dinamov dragulj Cardoso Varela (17) gurnut je u B momčad gdje će igrati Prvu NL, a Modri i dalje vjeruju da će mu to dobro doći prije povratka u A ekipu

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Jedan od najtalentiranijih mladih igrača Dinama, Cardoso Varela (17), u posljednje vrijeme nije u planovima prve momčadi. Portugalski krilni napadač, koji je još donedavno dobivao priliku na velikoj sceni, sada je prebačen u B momčad, gdje bi trebao nastaviti skupljati iskustvo u Prvoj NL i razvijati se, piše Germanijak.

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Varela je tijekom sezone iznenadio svojim nastupima, uključujući nastupe i na europskim utakmicama, što je prava rijetkost za tako mladog pojedinca. No, nakon početnog uzleta uslijedio je pad minutaže pa se 17-godišnjak više nije našao u zapisnicima za pojedine susrete prve momčadi.

Za Dinamo je odigrao 25 utakmica, zabio dva gola i podijelio jednu asistenciju. Na papiru izgleda kao da je odigrao puno utakmica, ali kroz te susrete na terenu je proveo tek 726 minuta. S Dinamom ima ugovor do 2028. godine i prema Transfermarktu vrijedi milijun eura. 

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U Maksimiru očito smatraju kako mu je u ovom trenutku potreban povratak korak unatrag kako bi kroz utakmice i kontinuitet ponovno uhvatio pravi ritam. Iako i dalje trenira s prvom momčadi, Varela će priliku za dokazivanje zasad tražiti kroz nastupe za mlađe uzraste i B sastav.

Portugalac je u Dinamo stigao kao veliki projekt nakon odlaska iz Porta, a klub u njemu i dalje vidi igrača s velikim potencijalom za budućnost. Tražili su ga i skauti Barcelone, ali projekt 'modrih' činio mu se najboljim od ponuđenih, azbog njega je aktualni hrvatski prvak bio jedno vrijeme na 'ratnoj nozi' s portugalskim prvoligašem.

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