Navijači Dinama nakon remija s Thunom: 'No Stojke, no party, a Livakovića platite koliko traže!'

Dinamo je u drugom pretkolu Lige prvaka u gostima remizirao s Thunom 1-1. Domaćini su bolje otvorili utakmicu i imali dvije uzastopne prilike, a iz treće su poveli preko Brightona Labeaua u 20. minuti. Ubacio se ispred Dinamove obrane i istrčalog Filipovića te glavom pogodio mrežu.

"Modri" su nakon toga teško uspostavljali kontrolu nad utakmicom, no kako je susret odmicao, stvarali su sve više prilika. Dvaput im je suparnik izbio loptu s gol-crte, a onda su u 86. minuti napokon probili čvrstu obranu Thuna. Fran Topić prošao je braniča, ušao prema sredini i odložio povratnu loptu za Mihu Zajca, koji je iz prve svladao golmana i zabio.

Iako je Dinamo bio veliki favorit uoči utakmice, remi se nakon susreta u kojem je veći dio vremena bio u zaostatku čini kao dobar rezultat. Uzvrat na Maksimiru igra 28. srpnja od 20 sati, a tada će imati priliku izboriti plasman u treće pretkolo, u kojem će ga, uspije li, čekati pobjednik dvoboja KÍ Klaksvík - Kauno Žalgiris. Litavsku momčad vodi Željko Sopić.

Navijači su, pak, podijeljeni. Ispod Dinamove objave na društvenim mrežama našlo se mnogo kritika, a posebno se spominjalo jedno ime - Dominik Livaković. Ivan Filipović stao je na gol, a bio je jedan od sukrivaca za primljeni pogodak. Osim toga, imao je nekoliko nesigurnih istrčavanja.

"No Stojke, no party. Kad će novi ugovor za Stojketa?"

"Spora igra... Ali dobro na kraju. Ako Livi košta četiri milijuna, dajte četiri milijuna."

"Pa kaj je ovo, frende?"

"Nije izgovor, ali umjetna trava i momčad koja svakodnevno igra na njoj imaju malu prednost. Hrvatska je jedva pobijedila Farske Otoke na umjetnoj travi. Na Maksimiru neće biti dvojbe, jamčim."

"Dovesti Livakovića pod svaku cijenu!"

"Nova sezona, stare navike. Bit će vesela sezona."

Ipak, bilo je i onih koji vjeruju da će Dinamo na Maksimiru potvrditi prolaz.

"U Zagrebu, ako ne bude pet komada, nismo ništa napravili! Samo Dinamo!"

"Sve je u redu, rasturit će ih na Maksimiru."

"Na Maksimiru prolazimo sto posto."

"Plitak potok na Maksimiru."