Dinamovi kadeti i pioniri slavili u derbiju protiv Hajduka

U Maksimiru su ove nedjelje odigrana dva velika derbija mlađih uzrasta između Dinama i Hajduka, a u oba su susreta slavili domaćini i tako napravili važan korak u borbi za vrh ljestvice.

Program su otvorili pioniri Dinama pobjedom 2-0 protiv Hajduka. Momčad je rano nametnula ritam i povela već u uvodnom dijelu susreta kada je, nakon asistencije Rafaela Barišića, precizan bio Bruno Todorić. Dinamo je tijekom utakmice kontrolirao igru i stvarao prilike, a pobjedu je u nastavku potvrdio Gabriel Hrmić, koji je realizirao dodavanje Nike Nestića. Ovom pobjedom Dinamo je preuzeo vrh ljestvice s 54 boda, dok je Hajduk ostao na 52.

U kadetskom dvoboju gledatelji su pratili znatno tvrđu i izjednačeniju utakmicu. Hajduk je u susret ušao s bodovnom prednošću, ali je već u prvom poluvremenu ostao bez ozlijeđenog golmana Pandurića, kojeg je zamijenio Vunić. Prvih 45 minuta prošlo je bez golova i s malo izraženih prilika.

Odluka je pala u nastavku nakon ključnog trenutka kada je Luka Radić prošao golmana Vunića i završio na tlu, a sudac je dosudio kazneni udarac unatoč prosvjedima gostujućih igrača. Siguran izvođač bio je Jona Benkotić, koji je donio Dinamu pobjedu 1-0. Hajduk je u završnici imao veliku priliku za izjednačenje, ali je Alujević iz dobre pozicije pucao preko gola, dok je Vunić u sudačkoj nadoknadi obranio još jedan pokušaj Radića i spriječio uvjerljiviji poraz.

Nakon posljednjeg sučeva zvižduka došlo je do naguravanja u kaznenom prostoru Dinama. Ovim rezultatima "modri" kadeti izjednačili su se s Hajdukom na vrhu ljestvice, ali uz utakmicu manje, dok su pioniri već preuzeli vodeću poziciju.