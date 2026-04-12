Obavijesti

Sport

Komentari 5
VJEČNI DERBI

Dinamovi kadeti i pioniri slavili u derbiju protiv Hajduka

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
2
Foto: GNK Dinamo

Na utakmici kadeta dogodio se i incidnet. Nakon posljednjeg sučeva zvižduka došlo je do naguravanja u kaznenom prostoru "modrih"

U Maksimiru su ove nedjelje odigrana dva velika derbija mlađih uzrasta između Dinama i Hajduka, a u oba su susreta slavili domaćini i tako napravili važan korak u borbi za vrh ljestvice. 

Program su otvorili pioniri Dinama pobjedom 2-0 protiv Hajduka. Momčad je rano nametnula ritam i povela već u uvodnom dijelu susreta kada je, nakon asistencije Rafaela Barišića, precizan bio Bruno Todorić. Dinamo je tijekom utakmice kontrolirao igru i stvarao prilike, a pobjedu je u nastavku potvrdio Gabriel Hrmić, koji je realizirao dodavanje Nike Nestića. Ovom pobjedom Dinamo je preuzeo vrh ljestvice s 54 boda, dok je Hajduk ostao na 52.

NAJAVIO DVOBOJ I OSVETU Kovačević pred Vukovar: Prošla utakmica nam je najveći motiv
Kovačević pred Vukovar: Prošla utakmica nam je najveći motiv

U kadetskom dvoboju gledatelji su pratili znatno tvrđu i izjednačeniju utakmicu. Hajduk je u susret ušao s bodovnom prednošću, ali je već u prvom poluvremenu ostao bez ozlijeđenog golmana Pandurića, kojeg je zamijenio Vunić. Prvih 45 minuta prošlo je bez golova i s malo izraženih prilika.

Foto: GNK Dinamo

Odluka je pala u nastavku nakon ključnog trenutka kada je Luka Radić prošao golmana Vunića i završio na tlu, a sudac je dosudio kazneni udarac unatoč prosvjedima gostujućih igrača. Siguran izvođač bio je Jona Benkotić, koji je donio Dinamu pobjedu 1-0. Hajduk je u završnici imao veliku priliku za izjednačenje, ali je Alujević iz dobre pozicije pucao preko gola, dok je Vunić u sudačkoj nadoknadi obranio još jedan pokušaj Radića i spriječio uvjerljiviji poraz.

Nakon posljednjeg sučeva zvižduka došlo je do naguravanja u kaznenom prostoru Dinama. Ovim rezultatima "modri" kadeti izjednačili su se s Hajdukom na vrhu ljestvice, ali uz utakmicu manje, dok su pioniri već preuzeli vodeću poziciju. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Bio je mršavac, natukao 180 kila, a onda i mišiće! Ovo je transformacija Tysona Furyja
POTPUNA PREOBRAZBA

FOTO Bio je mršavac, natukao 180 kila, a onda i mišiće! Ovo je transformacija Tysona Furyja

Tyson Fury u subotu navečer staje pred najopasnijeg protivnika kojeg je dugo izabrao. Arslanbek Makhmudov želi mu nanijeti tek treći poraz u karijeri. Mi vam donosimo njegovu fizičku transformaciju kroz godine
FOTO Kosovarka muti planove Kovaču i odvodi mu zvijezdu?!
'DRAGI, VODI ME...'

FOTO Kosovarka muti planove Kovaču i odvodi mu zvijezdu?!

Nogometni razlozi više nisu jedini koji odlučuju o karijerama vrhunskih sportaša. Iduća destinacija Karima Adeyemija (24) mogla bi ovisiti isključivo o željama reperice Loredane Zefi (30)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026