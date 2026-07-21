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Evo kako su odigrali Dinamovi mogući suparnici u 3. pretkolu

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 12 min
Evo kako su odigrali Dinamovi mogući suparnici u 3. pretkolu
Osijek: SuperSport HNL, 19. kolo, NK Osijek - GNK Dinamo | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Ispadne li od Thuna, Dinamo će europski put nastaviti u trećem pretkolu Europske lige. Ondje bi igrao protiv poraženog iz dvoboja Víkingura i Hapoela Be'er Sheve. Islandski Víkingur dobio je prvu utakmicu 2-1

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Dinamo je remijem 1-1 protiv Thuna u Švicarskoj zadržao dobre izglede za plasman u treće pretkolo Lige prvaka. Zagrebačka momčad veći je dio susreta bila u zaostatku, ali je golom Mihe Zajca u završnici izborila povoljan rezultat uoči uzvrata na Maksimiru. Thun je bolje otvorio utakmicu i poveo u 20. minuti. Brighton Labeau ubacio se ispred Dinamove obrane i istrčalog Ivana Filipovića te udarcem glavom poslao loptu u mrežu.

Susret Dinama i Thuna u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Ligu prvaka Susret Dinama i Thuna u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Ligu prvaka Susret Dinama i Thuna u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Ligu prvaka
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Foto: Kjetil Waber / SPP

"Modri" su nakon primljenog pogotka teško uspostavljali kontrolu, ali su s odmicanjem susreta stvarali sve više prilika. Domaći su nogometaši dvaput izbijali loptu s gol-crte, a Dinamo je napokon izjednačio u 86. minuti. Fran Topić prošao je suparničkog braniča, ušao prema sredini i povratnom loptom pronašao Zajca, koji je udarcem iz prve svladao Thunova vratara.

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Uzvrat se igra 28. srpnja u 20 sati na Maksimiru, a pobjednik tog dvoboja u trećem će pretkolu igrati protiv Klaksvíka ili Kauno Žalgirisa. Njihova prva utakmica na Farskim Otocima završila je bez golova. Litavsku momčad vodi hrvatski trener Željko Sopić, koji je i nakon šestog nastupa na njezinoj klupi ostao neporažen. U kvalifikacijama je protiv kosovske Drite ostvario pobjedu i remi, dok je u litavskom prvenstvu ostvario dvije pobjede i jedan remi te se nalazi na vrhu ljestvice. Sopić u momčadi ima dvojicu hrvatskih igrača. Leon Kreković ušao je na početku drugog poluvremena, dok je Ivan Fiolić zaigrao u 65. minuti, ali ga je trener ponovno izvadio iz igre u 87. minuti.

Osijek: SuperSport HNL, 19. kolo, NK Osijek - GNK Dinamo
Osijek: SuperSport HNL, 19. kolo, NK Osijek - GNK Dinamo | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Ispadne li od Thuna, Dinamo će europski put nastaviti u trećem pretkolu Europske lige. Ondje bi igrao protiv poraženog iz dvoboja Víkingura i Hapoela Be'er Sheve. Islandski Víkingur dobio je prvu utakmicu 2-1 zahvaljujući dvama pogocima Hansena, dok je jedini pogodak za izraelsku momčad postigao Kangwa.

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