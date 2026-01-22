Obavijesti

BAKRAR I BELJO

Dinamovi strijelci: 'Znamo što nam treba za prolaz i uzet ćemo bod u Danskoj. Sve smo bolji...'

Piše Luka Tunjić, Jakov Drobnjak,
Dinamovi strijelci: 'Znamo što nam treba za prolaz i uzet ćemo bod u Danskoj. Sve smo bolji...'
Susret Dinama i FCSBa u 7. kolu Europske lige | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Morat ćemo ići u Dansku po pobjedu, barem po bod. Možemo se sa svakim natjecati. Tko god dođe na Maksimir, neće mu biti ugodno, rekao je Beljo nakon utakmice

Dinamo je odigrao jakop dobru utakmicu i sa 4-1 pobijedio rumunjski FCSB u sedmom kolu Europske lige na Maksimiru. Plavi su bili bolja momčad cijelu utakmicu i zasluženo su osvojili tri boda, a ti bodovi doveli su Dinamo na prag play-offa Europske lige. Na utakmicu su se osvrnuli strijelci Dion Drena Beljo i Monsef Bakrar.

Susret Dinama i FCSBa u 7. kolu Europske lige
Susret Dinama i FCSBa u 7. kolu Europske lige | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Dobro smo ušli u utakmicu, ali smo u 15-20 minuta izgubili kontrolu, igrali su dobar visoki pritisak. Uspostavili smo kontrolu u drugom poluvremenu. Prilagodili smo se u drugom poluvremenu na visoki pritisak i zasluženo pobijedili. Kad je zaleđen teren, dosta je teže kombinirati po podu, što je njima odgovaralo - rekao je Beljo pa dodao:

- Ali ekipa smo s više kvalitete i to smo pokazali. Mi napadači živimo od golova. Drago mi je kad zabijem, ali i kad netko od suigrača zabije. Možda nam ovo i neće biti dovoljno. Morat ćemo ići u Dansku po pobjedu, barem po bod. Možemo se sa svakim natjecati. Tko god dođe na Maksimir, neće mu biti ugodno.

I Bakrar je zadovoljan odigranim susretom.

- Bili smo jako uspješni pred golom, što je jako važno za nas. Malo smo pali nakon vodstva, ali vratili smo sve na mjesto. Napravili smo promjene i zabili još dva gola. Mislim da ćemo uspjeti uzeti bod koji nam garantira prolaz. Svjesni smo da nam treba bod i dat ćemo sve od sebe da to napravimo. Ovo je jedna od najboljih predstava Dinama u Europi ove sezone, i prije smo bili dobri, ali nismo zabijali. Težak trud se isplati, nije bitno kod zabije, bitne su pobjede i da nastavio igrati ovako - rekao je Bakrar.

