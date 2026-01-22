Dinamovi strijelci: 'Znamo što nam treba za prolaz i uzet ćemo bod u Danskoj. Sve smo bolji...'

Dinamo je odigrao jakop dobru utakmicu i sa 4-1 pobijedio rumunjski FCSB u sedmom kolu Europske lige na Maksimiru. Plavi su bili bolja momčad cijelu utakmicu i zasluženo su osvojili tri boda, a ti bodovi doveli su Dinamo na prag play-offa Europske lige. Na utakmicu su se osvrnuli strijelci Dion Drena Beljo i Monsef Bakrar.

Susret Dinama i FCSBa u 7. kolu Europske lige | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Dobro smo ušli u utakmicu, ali smo u 15-20 minuta izgubili kontrolu, igrali su dobar visoki pritisak. Uspostavili smo kontrolu u drugom poluvremenu. Prilagodili smo se u drugom poluvremenu na visoki pritisak i zasluženo pobijedili. Kad je zaleđen teren, dosta je teže kombinirati po podu, što je njima odgovaralo - rekao je Beljo pa dodao:

- Ali ekipa smo s više kvalitete i to smo pokazali. Mi napadači živimo od golova. Drago mi je kad zabijem, ali i kad netko od suigrača zabije. Možda nam ovo i neće biti dovoljno. Morat ćemo ići u Dansku po pobjedu, barem po bod. Možemo se sa svakim natjecati. Tko god dođe na Maksimir, neće mu biti ugodno.

I Bakrar je zadovoljan odigranim susretom.

- Bili smo jako uspješni pred golom, što je jako važno za nas. Malo smo pali nakon vodstva, ali vratili smo sve na mjesto. Napravili smo promjene i zabili još dva gola. Mislim da ćemo uspjeti uzeti bod koji nam garantira prolaz. Svjesni smo da nam treba bod i dat ćemo sve od sebe da to napravimo. Ovo je jedna od najboljih predstava Dinama u Europi ove sezone, i prije smo bili dobri, ali nismo zabijali. Težak trud se isplati, nije bitno kod zabije, bitne su pobjede i da nastavio igrati ovako - rekao je Bakrar.