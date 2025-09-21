Dinamu će u Europskoj ligi biti dodijeljena tri boda bez borbe? Sve je na Uefi, a evo i zašto...

Krovna europska nogometna organizacija (Uefa) u utorak bi mogao glasati o suspenziji izraelske reprezentacije i klubova iz međunarodnih natjecanja. Ta vijest važna je i za jednoga hrvatskog predstavnika u Europi. Naime, Dinamo, koji ovosezonsku europsku avanturu započinje u srijedu protiv Fenerbahčea u drugom kolu Europske lige, trebao se sučeliti s Maccabijem iz Tel Aviva.

Izraelski Maccabi zbog ratne opasnosti ne igra utakmice u svojoj zemlji, a u kvalifikacijama je domaće susrete igrao na TSC Areni u Bačkoj Topoli. Ako članovi Uefina Izvršnog odbora izglasaju izbacivanje Maccabija iz Europe, Dinamo neće gostovati u Srbiji protiv Izraelaca i "modri" bi mogli osvojiti tri boda bez borbe. To bi značilo da će uoči prvog kola momčad Marija Kovačevića već imati tri boda.

Izraelski nogometni savez pokušava spriječiti da prijedlog uopće dođe na glasovanje jer očekuju da bi velika većina članica glasala protiv Izraela. Prema saznanjima lista Israel Hayom, Katar snažno lobira da se pitanje suspenzije stavi na dnevni red sastanka Izvršnog odbora Uefe u utorak. Tijekom proteklog tjedna vodili su intenzivne diplomatske i političke aktivnosti kako bi osigurali većinu za izbacivanje Izraela. Među 20 članova odbora većina se navodno zalaže za isključenje, a samo dvije ili tri države otvoreno su protiv. Izraelski savez pokušava pridobiti sportske i političke saveznike kako bi spriječio da se točka uopće raspravlja.

Opasnost je sve veća jer u samoj Uefi raste odlučnost da se o suspenziji glasa. Izraelski dužnosnici ulažu napore kako bi blokirali taj potez, ali Katar je pojačao pritisak, osobito nakon neuspješnog izraelskog napada u Dohi na članove Hamasa. Ako do glasovanja ipak dođe, članovi odbora gotovo sigurno će isključiti Izrael na dulje razdoblje.