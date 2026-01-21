Dinamu nije bio dobar. Jakirović je sad najuspješni trener Hulla u povijesti. Ove brojke potvrđuju!

Bivši trener Dinama i Rijeke, Sergej Jakirović (50), nastavio je sjajan posao na klupi engleskog drugoligaša Hull Cityja. "Tigrovi" su u utorak deklasirali s 3-0 Preston, koji je direktni konkurent Hullu za doigravanje za Premier ligu. Samo nekoliko dana ranije, Hull je u teškoj utakmici svladali Southampton rezultatom 2-1.

Jakirović je preuzeo Hull City u lipnju 2025. godine, potpisavši dvogodišnji ugovor nakon što je uspješno spasio turski Kayserispor od ispadanja. Predviđali su mu borbu za ostanak u drugom rangu engleskog nogometa, ali njegovi planovi bili su drugačiji. Nakon 27 odigranih utakmica, njegov je Hull na sjajnom četvrtom mjestu, čime bi osigurali doigravanje za Premier ligu na kraju sezone (koje igraju klubovi od 3. do 6. mjesta Championshipa).

Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Štoviše, bivši trener Dinama nije mogao računati ni na pojačanja. Hull je prošlog ljeta dobio zabranu transfera, iako je nakon uspješne žalbe uspio smanjiti zabranu s tri na dva prijelazna roka, što znači kako bi Jakirović, u slučaju uspješne sezone i promocije u Premier ligu, uspio dobiti pojačanja za elitni rang engleskog nogometa.

Koliko je Jakirović uspješan na klupi Hulla možda najbolje ilustrira prosjek osvojenih bodova po utakmici. Jakirović je, naime, po ovoj statistici najbolji trener u povijesti Hulla s barem 20 utakmica na klupi.

Statistika Sergeja Jakirovića

Foto: Sofascore za 24sata

"Profa" je na klupi Hulla već 204 dana, a vodio je klub u 29 utakmica u kojima prosječno osvaja 1,72 boda. Prema podacima Sofascorea, sadašnji trener Chelseaja Liam Rosenior i Grant McAnn najbliži su njegovom učinku od sezone 2015./16. s 1,40 osvojenih bodova.

Ako zagrebemo malo dalje u prošlost, Jakirović je i dalje čvrsto na vrhu. Prema podacima Transfermarkta, prvi mu u leđa gleda pokojni Ambrose Langley, koji je imao prilično uspješan mandat na klupi Hulla. U 44 utakmice prosječno je osvajao 1,50 bodova, ali Hull je vodio zaista davnih dana, od 1905. do 1913. godine... Tu je i Steve Bruce, koji je u 201 utakmici od 2012. do 2016. prosječno osvajao 1,47 bodova.

Foto: Transfermarkt

Jakirović će dobar niz na klupi Hulla pokušati nastaviti u subotu, 24. siječnja. Njegovom Hullu u goste stiže Swansea City, u čijoj je vlasničkoj strukturi legendarni hrvatski nogometaš Luka Modrić.