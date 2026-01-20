Obavijesti

Jakir se emotivnom porukom oprostio od Bartolovića: 'Ostao primjer kakvi ljudi moramo biti'

U objavi koja je duboko dirnula njegove pratitelje, Jakirović se oprostio od prijatelja Mladena Bartolovića, podijelivši niz zajedničkih fotografija koje svjedoče o njihovom dugogodišnjem prijateljstvu

Sergej Jakirović, hrvatski nogometni stručnjak koji trenutno s velikim uspjehom vodi engleski Hull City, prolazi kroz iznimno teško razdoblje na osobnoj razini. U jeku borbe za promociju u Premier ligu i usred velike krize s ozljedama igrača, Jakirović je u ponedjeljak na svom Instagram profilu podijelio dirljivu objavu posvećenu preminulom prijatelju, pokazavši svoju ljudsku i emotivnu stranu.

'Bio si i ostao primjer kakvi ljudi moramo biti'

U objavi koja je duboko dirnula njegove pratitelje, Jakirović se oprostio od prijatelja Mladena Bartolovića, podijelivši niz zajedničkih fotografija koje svjedoče o njihovom dugogodišnjem prijateljstvu. Fotografije ih prikazuju u različitim životnim razdobljima. Od zajedničkih dana na nogometnim terenima, preko trenutaka s tribina, pa sve do edukacija i druženja izvan sporta. Svaka slika odiše prisnošću i zajedničkim uspomenama, a Jakirovićeve riječi otkrivaju dubinu gubitka s kojim se suočava.

"Bartole moj, što reći? Toliko zajedničkih utakmica, duela, iskrenih razgovora i druženja...", započeo je Jakirović svoju emotivnu poruku.

​"Bio si i ostao primjer kakvi ljudi moramo biti na zemlji, kakve god nas borbe čekale na našem putu. Uvijek nasmijan, zaigran, lavovskog srca, baš kao i na terenu. Takvog ću te pamtiti. Počivao u miru Božjem, dragi prijatelju", napisao je cijenjeni trener.

Izazovi u Engleskoj ne staju

Ova tužna vijest dolazi u vrlo zahtjevnom trenutku za Jakirovića i njegov klub. Njegova momčad, koja se nalazi u samom vrhu engleskog Championshipa i bori se za ulazak u najviši rang, upravo se danas, u utorak, susreće s Preston North Endom u važnoj prvenstvenoj utakmici. Pritisak je ogroman, pogotovo nakon što je Hull City u subotu ostvario ključnu pobjedu 2-1 protiv izravnog konkurenta Southamptona. No, Jakirović se suočava s ogromnim problemima jer mu je, kako je sam nedavno izjavio, čak jedanaest igrača prve momčadi izvan stroja zbog ozljeda.

Unatoč problemima, Jakirović je stekao veliko poštovanje na Otoku, nastavljajući uspješan niz koji je započeo osvajanjem dvostruke krune s Dinamom u sezoni 2023./24. te spašavanjem turskog Kayserispora od ispadanja prošle sezone. Njegov rad hvale i suparnički treneri, a klub aktivno radi na dovođenju pojačanja kako bi prebrodio krizu s ozljedama.

