Dinastija Ružić: Majka najbolja na svijetu, otac europska klasa, a sin je nova zvijezda Hrvatske

U hrvatskom sportu postoje obitelji čiji su članovi ostvarili zapažene karijere, a jedna od njih je i obitelj Ružić-Jelić. Njihova priča povezuje odbojku i košarku kroz nekoliko generacija. U fokusu je Michael Ružić (19), mladi hrvatski košarkaški reprezentativac koji je zabljesnuo u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, čiji su sportski temelji postavljeni kroz karijere majke Barbare, oca Tomislava, djeda Ivice, tete Vesne i strica Jure.

Barbara Jelić-Ružić: Jedna od najboljih odbojkašica svijeta

Ime Barbare Jelić-Ružić obilježilo je jedno razdoblje hrvatske i svjetske odbojke. Tri puta zaredom proglasili su je najboljom odbojkašicom svijeta (1999., 2000. i 2001.). Tijekom pet sezona provedenih u Japanu, zbog jačine svojih udaraca dobila je nadimak "Killer Jelić".

S hrvatskom reprezentacijom, koju je s klupe vodio njezin otac Ivica, osvojila je tri srebrne medalje na Europskim prvenstvima (1995., 1997. i 1999.). Na Olimpijskim igrama u Sydneyu 2000. bila je najbolja igračica turnira, unatoč tome što je Hrvatska završila na sedmom mjestu. Ipak, na vrhuncu karijere, sa samo 24 godine, odlučila je završiti s aktivnim igranjem. Kao razloge navela je zasićenje, bolove i želju za osnivanjem obitelji.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL/meteo.hr

- U tom trenutku poželjela sam nešto više od života od sporta i odlučila postati majka. Poželjela sam imati mirniji život. Nikad na sport nisam tako materijalistički gledala, jer da jesam onda ne bismo Tome i ja išli tada na dijete - ispričala je jednom prilikom Barbara, koja je karijeru započela s 14, a već s 15 bila standardna seniorka.

Govoreći o odnosu s ocem i trenerom Ivicom Jelićem, opisala je njegov pristup:

- On bi mene suočio s određenim nedostacima i to tako da isprovocira svađu. Da dopre do mene, da me uzdrma. A ja bih mu onda iz inata nastojala pokazati da nije u pravu - prisjetila se Barbara, dodajući kako je bila tip igračice na koju se trebalo vikati da bi dala sve od sebe.

I sestra Vesna igrala je odbojku, ali rijetko su igrale skupa. Doduše, bile su zajedno na Olimpijskim igrama u Sydneyu.

- Ona je praktički počinjala s odbojkom kad sam ja već bila otišla u Japan, a kasnije smo igrale skupa u reprezentaciji. Razlika u godinama je dosta velika, a ja sam se rano ostavila odbojke pa nismo previše skupa igrale. Igram li danas rekreativno? Odbojku na pijesku zaigrala sam možda triput i nije me osobito privukla. Ljudi ne bi vjerovali, ali to je potpuno drugačiji sport i nema veze s dvoranskom odbojkom - rekla je Barbara.

Tomislav Ružić: Košarkaška karijera od Zadra do Europe

Suprug Barbare Jelić-Ružić, Tomislav "Tome" Ružić, također je ostvario zapaženu košarkašku karijeru. Ponikao je u zadarskoj školi košarke, a igrao je za Zadar i Cibonu prije odlaska u inozemstvo. Igrao je na poziciji centra, a odlikovale su ga visina i pokretljivost.

Tijekom karijere igrao je za klubove poput turskog Bešiktaša francuskog Avela. S hrvatskom reprezentacijom nastupio je na Europskom prvenstvu 2001. godine, a osvojio je i dva Kupa Krešimira Ćosića. Nakon 21 godine profesionalnog igranja, karijeru je - završio 2017.

- Bilo je lijepih i manje lijepih trenutaka ali neću se puno žaliti jer mi je košarka dala puno toga u životu. Hvala svim suigračma i trenerima kroz sve ove godine, a najviše bi se htio zahvaliti treneru Danijelu Jusupu koji me je uveo u seniorsku ekipu i naučio me važnim stvarima koje sam koristio kroz cijelu karijeru. Također hvala mojoj obitelji na podršci i ljubavi svih ovih godina - poručio je tada.

Foto: Drazen Brajdic/PIXSELL

Obiteljski život posvećen sportu

Barbara i Tomislav vjenčali su se 2001. godine i imaju dvoje djece, kćer Zaru i sina Michaela. Iako je Barbara rano završila karijeru, sport je ostao važan dio njihovog obiteljskog života.

- Oboje smo ih doma odgajali kao sportaše. Ne samo po tome što sam u njihovo slobodno vrijeme stalno zagovarala odlazak na igralište, nego i po stvaranju radnih navika. Oni odrastaju uz roditelje sportaše i znaju da je nakon treninga potreban odmor, da je sportašima važno pravilno se hraniti, da se ne izlazi puno van - objasnila je Barbara.

Kći Zara (danas 23) kratko je trenirala rukomet, no kasnije se posvetila manekenstvu. Majka ju je podržala u njenoj odluci.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRACIJA

- Nisam roditelj koji će forsirati svoje dijete ne slušajući ga što ono najviše želi - jasan je bio njezin stav.

Sin Michael odlučio se za košarku. Već s nepunih 10 godina bio je visok 168 cm i nosio je tenisice broj 42, a prognoze su govorile da bi mogao narasti do 214 cm.

- Znam da će nekima to zvučati čudno, ali stvarno je ne pratim. Ponekad na televiziji nabasam na neke utakmice, ali ne zadržavam se previše na tome. U našoj se kući gleda samo košarka, haha. Sin je izabrao taj sport i to nam je broj 1 - govorila je Barbara u intervjuu za 24sata.

Michael Ružić: Talentirani košarkaš u usponu

Rođen 2006. u Francuskoj, gdje mu je otac tada igrao, Michael Ružić danas je visok 210 centimetara i smatra se jednim od talenata hrvatske košarke. Sa 16 godina otišao je u Španjolsku, u redove Joventuta iz Badalone, kluba poznatog po radu s mladima. Iako je prvotno bio planiran za razvojnu momčad, zbog ozljeda suigrača dobio je priliku u prvoj ekipi. Iskoristio ju je i postao drugi najmlađi igrač u povijesti ACB lige s "double-double" učinkom. U klubu mu je mentor Ante Tomić.

- Puno mi je pomogao u ove dvije godine. Dao mi je savjete, pričao o protivnicima i igračima koje bih čuvao - otkrio je Michael.

Njegove igre primijetili su i izbornici. Nakon što je debitirao za seniorsku reprezentaciju, istaknuo se u pobjedi protiv Izraela 85-71, postigavši 23 koša uz devet skokova.

Foto: Zeljko Mrsic/PIXSELL

I- granje za reprezentaciju mi je ogromna čast, o tome sam sanjao otkad sam bio mali - rekao je.

Izbornik Tomislav Mijatović komentirao je njegov potencijal:

- Michaelu je, bez obzira na godine i neiskustvo, samo nebo granica. Zna da mora ostati skroman i gladan - poručio je izbornik.

O ocu Tomislavu kao savjetniku, Michael kaže:

- Tata je igrao na visokoj razini i nije da me nešto previše "pila" savjetima, ali kaže mi ako vidi da mi nešto ne ide. Daje mi savjete kako da eventualno nešto popravim - kaže Michael, koji se prijavio za NBA draft, ali je kasnije povukao prijavu.

Priča o sportskoj obitelji Ružić tako se nastavlja kroz novu generaciju. Dok Barbara i Tomislav prate karijeru svoga sina iz Zadra, Michael na košarkaškom terenu nastavlja sportski put svoje obitelji.