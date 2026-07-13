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POBIJEDIO ČEHA

Dino Prižmić ekspresno projurio do drugog kola ATP-a u Umagu

Piše HINA,
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Dino Prižmić ekspresno projurio do drugog kola ATP-a u Umagu
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Varaždin: Davis cup, Dino Prizmi? - Elmer Moller | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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U drugom kolu Prižmića čeka pobjednik susreta između Slovaka Alexa Molcana i Francuza Valentina Royera.

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U susretu 1. kola ATP teniskog turnira u Umagu hrvatski tenisač Dino Prižmić pobijedio je osmog nositelja Čeha Vita Koprivu sa 6-1, 6-3. Mladi hrvatski tenisač je sjajno ušao u meč. Poveo je 5-0 uz dva breaka i na koncu dobio set sa 6-1 za nešto manje od pola sata igre.

Prižmić je oduzeo servis suparniku i na startu drugog seta, a potom je pri vodstvu 5-3 napravio još jedan break za konačnih 6-3. Na koncu je Prižmić u prvom međusobnom susretu protiv Čeha slavio za sat i 20 minuta igre.

Prižmić je u Umagu odigrao prvi ATP turnir u karijeri, a baš na Plava Laguna Croatia Openu je ostvario prvi zapaženi rezultat na natjecanjima tog ranga, kad je 2023. došao do četvrtfinala. Do četvrtfinala je stigao i prošle godine.

Varaždin: Davis cup, Dino Prizmi? - Elmer Moller
Varaždin: Davis cup, Dino Prizmi? - Elmer Moller | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

S druge strane, češkom tenisaču je ovo bio drugi dolazak u Umag. Prošle godine je ostvario pobjedu i poraz. Trenutno je 64. igrač svijeta, a najbolji rezultati ove sezone su mu polufinale Rio de Janeira i četvrto kolo na ATP Masters 1000 u Madridu.

U drugom kolu Prižmića čeka pobjednik susreta između Slovaka Alexa Molcana i Francuza Valentina Royera.

Drugi hrvatski predstavnik u singlu, Matej Dodig će na startu za suparnika imati iskusnog Španjolca Pabla Carrena Bustu, koji je bio među deset najboljih igrača svijeta na pojedinačnoj ATP listi i ima već sedam osvojenih velikih turnira.

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Počeo je i turnir parova. Pobjednici ATP Challengera u Trstu Admir Kalender i Nino Serdarušić pobijedili su Bjelorusa Ivana Liutareviča i Meksikanca Miguela Angela Reyesa-Varelu sa 6-4, 6-1.

Serdarušić je jedini hrvatski tenisač s naslovom u konkurenciji parova na umaškom turniru, a naslov je osvojio 2023. igrajući sa Slovencem Blažom Rolom. Bio je to okršaj dvojice bivših pobjednika, jer i Reyes-Varela ima trofej iz Umaga, a osvojio ga je godinu poslije Serdarušića, kad mu je partner bio Guido Andreozzi.

Nažalost, Mili Poljičak nije uspio uveličati proslavu svog 22. rođendana pobjedom. U paru s Emanuelom Ivaniševićem morao je već u prvom kolu na prve nositelje turnira, Čehe Adama Pavlaseka i Patrika Rikla. Češki par se pokazao previsokom preprekom i pobjedom 6-4, 6-2 izborio je plasman u četvrtfinale.

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