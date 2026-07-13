Džumhur izborio drugo kolo u Umagu: 'Ova dva metra koje smo dobili su danas dobrodošla'

Sarajlija Damir Džumhur (ATP - 108.) prvi je tenisač koji se pobjedom plasirao u drugo kolo 36. izdanja Plava Laguna Croatia Opena u Umagu, a nakon što je za 78 minuta svladao Portugalca Henriquea Rochu (ATP - 124.) sa 6-2, 6-1, priznao je da mu godi što je od ove godine središnji teren "Goran Ivanišević" proširen micanjem loža na oba kraja.

"Hvala organizatorima na tome. Iskreno, ova dva metra koja smo dobili su danas bila izuzetno dobrodošla, jer ja volim čekati servisa daleko iza osnovne crte. U uvjetima kao što je bilo danas, kad lopta izuzetno visoko odskače to bi bilo jako teško, da nismo dobili taj dodatni prostor", rekao je 34-godišnji bosansko-hercegovački tenisač koji je opet ispao iz kruga Top 100, ali bi se mogao ekspresno vratiti nastavi li u Umagu igrati na ovoj razini.

Nije ga smetalo ni to što je morao igrati od 16 sati, u najtoplijem razdoblju u danu.

"Spreman sam bio, znao sam da će biti još uvijek jako vruće i sparno. Bolje je da je završilo ovako brzo, jer je velika potrošnja energije, ako se igra dugačak meč u ovakvim uvjetima. Davao sam svoj maksimum, čak i kad je bilo 4-0, samo da završim što prije. Nisam se opuštao, jer sam znao da svaki gem može biti teži što duže igramo. Može se dogoditi da u nekom trenutku malo padne igra i da se meč okrene na drugu stranu. Budući da sam u zadnja dva-tri meča vodio set i 'break', a da sam ih izgubio, bilo je dobro kad sam došao do duplog 'breaka'."

Džumhur je po deveti put u Umagu. Prvi put je došao 2012. kao 20-godišnjak i zapeo je u drugom kolu kvalifikacija. Kasnije je dvaput bio četvrtfinalist (2016. i 2021.), da bi prošle godine došao do polufinala u kojem ga je pobijedio Španjolac Carlos Taberner. U svom prvom nastupu je djelovao vrlo opušteno i ubojito, pogotovo u drugom setu.

"Važan je bio gem na 4-2 u prvom setu, kad sam potvrdio 'break'. Osjetio sam da je u tom trenutku meč počeo ići na moju stranu. Osjećao sam dobro loptu, a isto tako sam osjetio da njemu lopta bježi i da se ne osjeća sigurno. U drugom setu sam još i podigao razinu igru i ja sam bio taj koji je vodio poene."

Džumhur u osmini finala čeka pobjednika dvoboja između šestog nositelja, Mađara Fabiana Marozsana (ATP - 54.) i bolivijskog kvalifikanta Juana Carlosa Prada Angela (ATP - 173.), koji je na rasporedu u utorak.

Nažalost, prvi hrvatski predstavnici koji su nastupili na ovogodišnjem umaškom turniru, brzo su i završili svoj nastup. Emanuela Ivaniševića i Milija Poljička, koji baš danas slavi 22. rođendan, u prvom kolu parova svladali su prvi nositelji, Česi Adam Pavlasek i Patrik Rikl, sa 6-4, 6-2.