Ljubičić je otkrio Prižmića kada mu je bilo 11 godina, a Đoković za ovo oružje nije imao rješenje

Dino Prižmić (20) sjajan je igrač, toliko zreo za svoju dob. Iznimno se držao na terenu. Ovo je njegov trenutak, mogao je biti i njegov meč. Pokazao je sjajan otpor i mentalnu čvrstoću. Natjerao me da zaradim svoj novac, bile su riječi Novaka Đokovića nakon što je u prvom kolu Australian Open 2024 pobijedio tada 18-godišnjeg Hrvata, kojem je to bio premijerni nastup na Grand Slam pozornici.

TKO JE DINO PRIŽMIĆ Rođen na Dan pobjede, osvojio juniorski Roland Garros, dobio i Đokovića

Već je tada Dino pokazao da bi jednog dana mogao biti arhitekt velikih teniskih rezultata. Osvojio je set protiv tada dominantnog Đokovića, aktualnog pobjednika na tri od četiri Grand Slam turnira, ali kako to često biva u sportu, pa i životu, razvojni put rijetko je potpuno linearan. Na novi nastup na Grand Slamu čekao je čak 20 mjeseci, sve do US Opena 2025, gdje je izgubio u tri seta od Andreja Rubljova.

Prižmić je dobro razumio da se u vrhunskom tenisu ne mogu preskakati stepenice. Zato se brusio na Challenger turnirima, a prošlog je ljeta postao tek drugi hrvatski tenisač, nakon Marija Ančića, koji je kao tinejdžer osvojio tri Challenger naslova. Bila je to godina učenja i sazrijevanja, a sada se sve te sitnice koje rade veliku razliku polako spajaju u ozbiljnu cjelinu.

Prije nekoliko tjedana u Madridu ostvario je prvu pobjedu protiv igrača iz Top 10 društva, svladavši Bena Sheltona, što mu je donijelo i ranking karijere i 79. mjesto ATP ljestvice. Samo privremeno, jer će nakon pobjede nad Đokovićem dodatno napredovati (trenutačno je 78. u poretku uživo), a eventualnim slavljem protiv Uga Humberta u trećem kolu Rima mogao bi se približiti i Top 70 društvu.

Prižmić se dvoumio između tenisa i nogometa

Kao dječak Dino se dvoumio između tenisa, koji je počeo trenirati sa sedam godina, i nogometa. Odabrao je tenis, a kao tinejdžerska senzacija brzo je privukao pažnju javnosti, ali i legendarnog hrvatskog tenisača Ivana Ljubičića, koji ga je doveo pod okrilje svoje agencije kada je imao samo 11 godina. U ranijem intervjuu za 24sata Prižmić je otkrio što mu je savjetovao proslavljeni hrvatski as.

- Moram definitivno ubrzati loptu, bolje servirati, a često mi se dogodi i da usporeno uđem u meč. Suparnik to iskoristi i onda lovim rezultat sat vremena.

Lovio je rezultat i protiv najuspješnijeg tenisača svih vremena. Đoković je u 40 minuta s uvjerljivih 6-2 osvojio prvi set. Iako će 22. svibnja napuniti 39. godina, Srbin je i u ovoj poznoj fazi karijere nevjerojatno efikasan kada povede u meču. U 2025. je slavio u svih 30 mečeva nakon što je poveo u prvom setu. Ali Dino je nanjušio priliku i okrenuo meč protiv svojeg teniskog idola.

- Osjetio sam kako mu je malo pala razina krajem prvog seta. Poveo sam 2-0 na početku drugog seta i pomislio da sad mogu igrati protiv njega - rekao je na konferenciji nakon pobjede.

Najdraži udarac mu je forhend, koji je za Đokovića u Rimu bio gotovo nerješiva jednadžba. Prižmić je sjajno gađao kuteve protiv tenisača kojeg mnogi smatraju najboljim “returnerom” u povijesti sporta. Osim toga, danas djeluje osjetno agresivnije u razmjenama. Njegovi udarci imaju jasniju ideju i svrhu, jednim si otvara teren za sljedeći, a evidentno je i koliko vjeruje svom forhendu, kojim bez straha napada dubinu terena.

Prižmićev veliki iskorak

No svaki vrhunski tenisač mora imati više aduta u rukavu, a upravo je u tom segmentu Dino napravio velik iskorak. To je primijetio i sam Đoković, koji ga je pohvalio nakon njihova susreta u Rimu.

- Rekao mi je da se puno bolje krećem na terenu. Vrlo je sretan zbog toga jer mi je dao puno savjeta nakon našeg meča u Australiji - rekao je hrvatski tenisač za Sky Sports nakon velike pobjede, a Đoković je na konferenciji za javnost poručio kako ne smatra da je odigrao loš meč, već je protivnik, jednostavno, bio bolji.

Prižmić je pobjedom nad Đokovićem osigurao i vrlo dobru zaradu. Plasmanom u treće kolo zaradio je 54.110 eura, a novom pobjedom mogao bi gotovo udvostručiti taj iznos. Ulazak u četvrto kolo donio bi mu 92.470 eura.

Ovom pobjedom Prižmić je izjednačio međusobni omjer s Đokovićem na 1-1. Vrijedi istaknuti i kako od deset hrvatskih tenisača koji su igrali protiv Đokovića samo jedan ima pozitivan međusobni skor sa srpskim velikanom. Riječ je o Ivu Karloviću, koji protiv Đokovića vodi 2-1.

Omjer hrvatskih tenisača protiv Đokovića:

Đoković - Čilić 20-2

Đoković - Ljubičić 7-2

Đoković - Ćorič 4-0

Đoković - Ančić 3-1

Đoković - Dodig 3-0

Đoković - Karlović 1-2

Đoković - Prižmić 1-1

Đoković - Gojo 1-0

Đoković - Karanušić 1-0

Đoković - Delić 1-0