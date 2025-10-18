Direktor Zagreba: Nema alibija za ovo! Treba nam 8 milijuna eura za četvrtfinale Lige prvaka

Prespavali su svi nekako tešku noć u Zagrebu. Da je dobro, nije jer nitko nije očekivao u pet kola ostati na nuli, izgubiti obje utakmice od rivala protiv kojih su računali da će biti bolji. Ima još devet kola, ali s ovime što trenutno igra Zagreb, nema se čemu posebno nadati i nije prvi put, nažalost. Trener Andrija Nikolić morao je nakon debakla protiv GOG-a odraditi razgovore s čelnicima, a što kažu oni?

- Ima našu podršku, stojimo iza njega iako je bio u nedoumici. Trebaju i on i momčad sad pronaći način kako se pokrenuti. Nije problem ni poraz nego način, a bio je jako loš. Prvo je poluvrijeme bilo na razini blamaže, GOG nije ekipa koje se trebamo bojati i od ždrijeba smo vjerovali da su GOG i Pelister protivnici od kojih smo bolji - govori direktor Vedran Šupuković.

Zagreb: Machineseeker EHF Liga prvaka, 3. kolo, RK Zagreb - FC Barcelona | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Problem je u?

- Ponavlja se da već u 15. minuti gubimo pet razlike. I u predsezoni je to bio slučaj. Razgovarali smo i tad s trenerom na tu problematiku, je li mentalni problem. Nemoguće je da ova ekipa s Beljavskim, Karačićem, Klaricom, Glavašem gubi utakmice u 15. minuti. Nije odgovornost samo na treneru, cijela je momčad indisponirana i to je problem. Vjerujem da će Andrija uspjeti podići momčad, koja je ipak slabija nego lani, no opet dovoljno dobra da bude bolja od Pelistera i GOG-a. Ekipa je ogledalo trenera i kad je dobro i kad je loše, a trenutno ekipa ima problem. Trener sigurno nije rekao igračima da bace 20 lopti.

Igrači su se posuli pepelom pošteno.

- Mislim da i oni trebaju iskomunicirati s javnošću sve na korektan način. Ne smijemo imati alibi za ovo, nije stvar proračuna, nego lošije pripreme za utakmicu i stvari koje kod nas ne funkcioniraju.

Teško je prihvatiti da nade za prolazak ne postoje već na polovici listopada.

- Naravno da je, kao i način na koji gubimo. U Bitolju smo imali dva razlike prednosti i napad za tri, u Parizu četiri i napad za pet, sad smo krahirali skroz. Mentalna je blokada među igračima, ne znam je li to strah od pobjede, a oni su reprezentativci svojih zemalja. Možda nije top europska razina, ali nije ni druga liga.

Zagreb: Konferencija za medije RK Zagreb | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Srnu i Mandića skoro je nemoguće zamijeniti, ali rješenja za prvog golmana i prvog lijevog vanjskog niste našli, zašto?

- Srna nam je bio najveći gubitak, to je igrač kakvog ne možete naći na tržištu čak i da imate novac. Rekli su mi iz Montpelliera da im je najbolji igrač. Njemu smo nudili produžetak, ali dugo je tu i poželio se okušati u inozemstvu, što je legitimno. Opet, nismo ostali samo bez Srne, nego i bez Kosa, koji je napravio glupost, a to su dva udarna beka. Mandića nismo mogli zadržati, rekao nam je na početku sezone da je od 2026. potpisao za Magdeburg. Nijemci su rekli da im treba odmah i da će platiti, rekli su jednu cifru, mi smo rekli duplo i onda su platili. Nismo ga mogli zadržati jer dečko je ovdje doživio traumu, propustio je SP i srebrnu medalju i da smo ga zadržali, pitanje je što bismo dobili od njega. Dobili smo izmimno velike novce uzevši u obzir da je ušao u zadnju godinu ugovora. Srna, Klarica i Mandić kod nas su stasavali godinama, intervenirali smo na prošloj polusezoni s dolaskom Poljaka Prztyule i pivota Topića, ali oni se nisu pokazali kao pojačanja premda su stigli kao etablirani igrači iz trećeg mađarskog kluba, Tatabanye, kao reprezentativci. Htjeli smo dovesti i Diana Ćeška, Izviđač je tražio previše, vjerujem da će nam se pridružiti dogodine. Svjesni da je ovo tranzicijska sezona, ali opet to nije alibi za ovo i ovakav pristup. Morali smo čak i Pariz pobijediti. Nakon Barcelone spustio sam se u svlačionicu i održao predavanje rekavši da to nije pristup. Zašto izgubiti sedam ako možeš dva?

Što dalje?

- Stabilizirali smo se financijski, logistički stojimo najbolje u zadnjih 10 godina, sve je uredno, novi su i automobili, oprema. Planiramo dodatni iskorak, moramo dovesti dva-tri prava internacionalca. Kad sam bio u Plocku, rekli su mi da nisu mogli ništa kad su plaćali igrače 10-15 tisuća eura mjesečno, a nama je to znanstvena fantastika. Sad su doveli Richardsona i Bergeruda, koji igraju za 35 tisuća i to se vidi. Moramo dignuti financije, ali moramo znati da Veszprem ima proračun oko 20 milijuna eura, PSG je na 17, a bio je ne tako davno i na 24. Mi smo 2023. zaključili s 2,27 milijuna eura, prošle smo bili oko četiri, ove godine smo na 4,5. Vjerujem da ćemo dogodine doći i do 5,5 milijuna eura, a da bismo bili konkurentni za četvrtfinale, treba nam sedam-osam milijuna. Pretpostavka je da se tomu možemo nadati za dvije-tri godine i boriti se za mjesto među osam, ako ne i više. Mi smo klub koji ima priličan iznos na račun sponzora, a i najavljene promjene u sustavu poreznih olakšica će nam značiti puno.

