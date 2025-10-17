Umjesto da je napuni, Zagreb će u listopadu isprazniti Arenu. A eksplozija od igrača grije klupu

Baš teško razočaranje u Areni, da ne kažemo nešto ružnije jer rekli su i sami igrači. Zagreb je izgubio od GOG-a 31-36, Zagreb je već na polovici listopada izgubio europsku sezonu. Pet kola, pet poraza, dva od izravnih konkurenata za prolazak skupine, Pelistera i GOG-a. Realne šanse tu više ne postoje koliko god bili skloniji onoj da je čaša napola puna, a sad tko dobro stoji s matematikom, neka računa.

Pravi debakl, ništa drugo. Danski viceprvaci u Areni su osvojili bodove a da se nisu pošteno ni oznojili, doslovno. Zagreb je igrao ispod svake kritike, to apsolutno ni po čemu nije bila razina Lige prvaka. Pomisliš nakon Pariza da su se pohvatali, da će biti dobro kad najviše treba, a ono gore od najgoreg dosad. Govor tijela takav da čovjek momentalno ode s tribine, promaši Glavaš, promaši Klarica, Trivković, Kavčič ode iz greške u grešku i utakmica kao da je nije ni bilo. U deset minuta.

Ne može trener zabijati zicere i hvatati lopte u ruke, ali kad je momčad ovakva, on je prvi odgovoran. Andrija Nikolić napravio je vrhunske stvari u prošlom mandatu, ali svjestan je da od početka ovo nije dobro, pa još s ovakvom kulminacijom. Lutanja traju od početka sezone, recimo Kavčič u Bitolju krene kao peti bek pa se pretvara u prvog lijevog, Gavrić bude prvi u Plocku, pa ga ima malo ili nimalo, u obrani uz Gojuna jednom krene Walczak, pa ispadne skroz, drugi put Trivković, treći put Topić, pa će uletjeti Prztyula, pa niotkud Faljić, koji najviše pokaže u to malo vremena. Stvari je trebalo definirati, a nisu se definirale. Jesu li, primjerice, i Przytula i Topić ti ili nisu, a prije je ovo drugo.

Zagreb je nespreman dočekao sezonu, bez prvog golmana i bez nositelja na lijevom vanjskom, a to su dvije ključne pozicije u rukometu danas. Novog Srnu nije lagano naći u gabaritima u kojima se kreće Zagreb i to može biti opravdanje, ali kad ne možeš kupiti, stvaraš. Ante Grbavac imao je super bljeskova uz Mateja Mandića, ali pozicija prvoga golmana traži konstantu koje, nažalost, nema nikako. Beljavski i Klarica, lideri u vanjskoj liniji, jednu utakmicu top, drugu korak natrag. Gruzijac Tshkovrebadze, čista eksplozija od igrača, grije klupu. To je najveća šteta jer takvih nema puno, pogotovo Zagreb koji je toliko tražio pravu pomoć Klarici.

Kažu i da, uz bolje, uvijek može i gore, pa se na kraju utakmice ozlijedio i Klarica, uz načetog Karačića, predugo ozlijeđenog Pavlovića. Idućeg tjedna u Arenu dolazi Szeged, kako ovo izgleda u režiji Zagreba, nema velikog optimizma. Arena se trebala puniti prije siječnja i Eura rukometaša, a sad...