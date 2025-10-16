Gojun nakon novog poraza: Ovo danas je bila blamaža, odavno se nisam osjećao ovako tužno...

Zagreb je porazom od GOG-a praktički izgubio nadu u prolazak skupine u Ligi prvaka. Bila je to peta utakmica i peti poraz zagrebaša, a igrači su svjesni da ih sada samo matematika drži u igri. Utakmice protiv GOG-a i Pelistera bile su uoči natjecanja označene kao prilike za osvajanje bodova, no Zagreb ih nije iskoristio. Nakon susreta kapetan Jakov Gojun i Filip Glavaš nisu skrivali razočaranje.

- Igrali smo jako loše, treba to priznati. Ne preostaje nam ništa drugo nego skupiti glave i iskreno razgovarati, jer ovo danas bio je debakl. Želio bih se zahvaliti ljudima koji su nas došli podržati u velikom broju. Mislim da je to jedina svijetla točka večeras - rekao je vidno potreseni Glavaš novinarima.

Problematično je bilo prvo poluvrijeme, u kojem su Zagrebaši na odmor otišli s osam golova zaostatka (19-11).

- Promašili smo jednostavno previše zicera. Njihov vratar obranio je jako puno, naši, s druge strane, nisu. Ja sam promašio previše i preuzimam odgovornost na sebe. Treba biti realan, to je sport. Danas nije bio naš dan. Sada imamo šest dana do utakmice protiv Szegeda i moramo pokušati nešto promijeniti - istaknuo je Glavaš.

RK Zagreb - GOG

Imate li još motiva nešto napraviti?

- Pa kako ne? Glupo bi bilo odustati. Svaku utakmicu želim pobijediti. Apsurdno bi bilo da se predamo i da dođemo ovdje bez borbe. Pogotovo zbog ljudi koji nas prate. Hvala im još jednom, da njih nije bilo, bilo bi još teže. Pozvao bih ih da dođu u što većem broju i sljedeći put. Teška je situacija - priznao je Glavaš, pa dodao:

- Ovo nam je bila prilika, ali idemo dalje. Dolazi Šoka, barem da vidimo njega i Jelinića.

Da barem vas dvojica imate izravan okršaj?

- Barem to, ako ništa drugo – zaključio je hrvatski reprezentativac uz tužan osmijeh.

Svjestan koliko je ovo bila velika prilika je i Gojun.

- Čini se da je gotovo, omjer 0-5. Odavno se nisam ovako tužno i ružno osjećao. Nakon prvog poluvremena, nakon samog ulaska u utakmicu… Kao da smo se jučer okupili, jednostavno nismo bili pravi. Kako dalje? Ne znam, teško mi je sada išta pametno reći. Ježim se koliko mi je nelagodno - rekao je otvoreno u uvodu kapetan Gojun.

RK Zagreb - GOG

Niste očekivali ovakav brzi rasplet, da će nakon pet kola sve biti gotovo?

- Ne, poslije utakmice s PSG-om dobili smo nadu. Pokazali smo da možemo igrati dobro i danas smo to trebali potvrditi, ali nismo uspjeli. Kao da postoji neka blokada u glavi. GOG je momčad koja svakoj ekipi zabije 30 golova, igraju brz rukomet i na tome temelje igru, ali mi nismo bili dobri. Previše pogrešaka, ispadanja u situacijama jedan na jedan… Agresivnost je bila slaba, u svim segmentima nismo odigrali kako treba. Oni su igrali lijep rukomet i zasluženo pobijedili. Ne znam što dalje. Žao mi je ljudi koji su došli, žao mi je Bijelih lavova koji nam daju podršku i kad imamo nula bodova i kad prođemo skupinu, uvijek su uz nas - istaknuo je.

Kako se motivirati za nastavak natjecanja?

- Nama je najteže jer smo na terenu i svaku utakmicu tražimo slamku spasa. U sportu se i gubi i pobjeđuje, ali moramo pronaći način da se ne blamiramo. Treba otvoreno reći, ovo je danas bila blamaža. Dolazi nam Szeged, vrhunska momčad. GOG je bio protivnik po mjeri, tražili smo ta tri boda, ali očito su bili bolji. Žao mi je što smo loše reagirali i ušli u utakmicu, tu se sve prelomilo - kazao je Gojun.