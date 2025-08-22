Djeca iz četiri zemlje slavila sport i prijateljstvo u Sarajevu

Čak 353.848 sudionika okupila je 29. sezona najveće sportsko-amaterske manifestacije u Europi, Plazma Sportskih igara mladih. Igre su se širenjem u Bosnu i Hercegovinu prije 15 godina pretvorile u jedan od prepoznatljivih hrvatskih izvoznih proizvoda, a ove godine u Sarajevu obilježavaju veliki jubilej međunarodnog povezivanja kroz sport.

Predsjednik Plazma Sportskih igara mladih Zdravko Marić posebno se zahvalio djeci i svim sudionicima koji se iz godine u godinu ustrajno prijavljuju.

- Drago mi je da smo u Sarajevu i da zajedno slavimo 15 godina Igara u Bosni i Hercegovini, prvoj zemlji u kojoj su Igre zaživjele izvan Hrvatske. Vjerujem da će i ovi dani u Sarajevu djeci ostati nezaboravno iskustvo, želim im da uživaju, da se druže, da budu ustrajni u sportu, ali i da ne zaborave na obrazovanje jer je ono najvažniji temelj njihove budućnosti - istaknuo je Marić.

U Sarajevu su se okupila djeca iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije. Njih 1.500 tijekom trodnevnog boravka imalo je priliku natjecati se, igrati sa poznatim sportašima, družiti se s vršnjacima, upoznati Sarajevo te pogledati film u sklopu Sarajevo Film Festivala.

Program je uključivao natjecanja u graničaru, sportsko-ekološki projekt Zero Waste, utrku na 60 metara, košarkaški turnir između reprezentacija SIM-a iz sve četiri države u kojima se Igre održavaju te natjecanja u bacanju trica. Iz Hrvatske su u Sarajevo otputovali košarkaši iz Pazina, nogometaši Veni Vidi Vici iz Slatine, prvaci Hrvatske u Coca-Cola Cupu, zatim graničarska ekipa iz Siska, NSŽI ženska nogometna ekipa te najbolji SIM šahisti.

Foto: Karlo Sutalo

U sklopu programa održane su i šahovske simultanke. Uz 20 najboljih mladih šahista zaigrali su bivši europski povjerenik i poseban izaslanik za Cipar Johannes Hahn, sportske legende Slaven Bilić, Nemanja Vidić, Aitor Karanka, Aljoša Asanović, Mehmed Baždarević, Mario Stanić, Predrag Danilović i Dragan Stojković, urednica Guardiana Katharine Viner i novinar Adrian Chiles, predstavnici Coca-Cola Company Bianca Bourbon i Gjorgji Hristov te Karyn Harrington, Dimitris Rompis i Frank O'Donell iz Coca-Cola HBC-a te austrijska političarka Susanne Riess Hahn. S druge strane šahovskih ploča sjedili su šahovski velemajstor Borki Predojević te FIDE majstorice Milana i Maša Babić, koje su sudjelovale na Plazma Sportskim igrama mladih.

S djecom je šah zaigrao i Mehmed Baždarević, dugogodišnji prijatelj Igara i velika potpora od samog osnutka.

- Prvi All-Star dan u Sarajevu, ali i Igre općenito, za mene su uvijek trenutci puni emocija jer me vraćaju u djetinjstvo. Energija djece uvijek nas potakne da damo sve od sebe kako bismo im pomogli u njihovom razvoju i ljepšoj budućnosti. Nikada nema dovoljno vremena ni pravih riječi da zahvalim na svemu što Zdravko i njegova ekipa rade, jer ovo je doista nešto veliko za djecu i njihovu budućnost. Oni uvijek pokušavaju otvoriti djeci nove, ljepše perspektive i pružiti im bolji život. Djeci bih poručio da se natječu, druže, da volimo i poštujemo jedni druge te da iskoriste ovu priliku i sudjeluju na Igrama jer samo tako možemo živjeti puno bolje - poručio je Baždarević.

Nogometna legenda dosad je u Splitu na All-Star utakmicama igrala nogomet, a prošle godine gledali smo ga i na graničarskom terenu. Ove godine pokazao je, zajedno s našim SIM-ovcima, da izvrsno igra i šah.

Foto: Karlo Sutalo

Utrku u Sarajevu pratio je i Amel Tuka, atletičar i svjetski pobjednik na 800 metara.

- Ovo me vratilo u djetinjstvo i zaista sam sretan što su sva ova djeca došla u Sarajevo. Igre šire predivnu priču, ljubav, solidarnost i prijateljstvo. Svi ljudi koji su dio ove priče ovdje su s razlogom i mislim da je riječ o osobama s visokim moralnim vrijednostima. Drago mi je što imam priliku biti dio toga, jer sport i natjecanje pokazuju da smo na terenu svi isti, da poštujemo protivnike jer to je život. Medalje i rezultati dođu i prođu, ali ono što ostaje u srcu i ono što napravimo za ovu djecu, ostat će im za cijeli život.

Zoran Bogdanović, generalni izvršni direktor Coca-Cola HBC-a i dugogodišnji partner Igara, nije skrivao oduševljenje atmosferom.

- Atmosfera je izvrsna i čovjek ne može biti loše raspoložen. Vidjeti djecu iz svih ovih naših zemalja u sportskom duhu, natjecanju i prijateljstvu, to zrači jednom pozitivnom energijom.

Dodao je kako je posebno ponosan na dugogodišnje partnerstvo Coca-Cole i Sportskih igara mladih:

- Čast i zadovoljstvo je biti partner Igara sve ove godine, jer ne postoji ništa ljepše nego podržavati ideju koja raste i na taj način odgaja djecu i buduće generacije. Mislim da svaki nivo podrške koju dajemo ne može imati bolju svrhu.

U fokusu partnerstva je i sportsko-ekološki projekt Zero Waste - Budi dio igre, čuvajmo naš planet, koji Coca-Cola i Igre provode već četvrtu godinu zaredom.

- Samo kroz pravovremenu edukaciju i odgoj o brizi za otpad, a ovako kroz sportska natjecanja i zabavu, usađujemo nešto što će djeca prenositi dalje. To mi daje veliki optimizam da ovakva natjecanja imaju širi utjecaj od samog sporta, jer djeca su ta na kojima planet ostaje.

Poseban ponos predstavlja i Coca-Cola Cup - najveći malonogometni turnir u Europi, koji se održava već 12 godina pod okriljem Igara. Sve veći broj djevojčica uključenih u nogometne ekipe potvrđuje uspjeh suradnje s Uefa Foundation for Children.

Foto: Karlo Sutalo

All-Star day pratio je Davor Božinović, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske, i brojni prijatelji i ambasadori Igara. Među njima i Aleksander Čeferin, predsjednik Uefe i ambasador Igara. U timu zvijezda zaigrali su prijatelji i ambasadori Igara Nasser Al-Khelaifi, predsjednik PSG-a, Predrag Mijatović, Nemanja Matić, Alastair Campbell, Šime Vrsaljko, Aljoša Asanović, Julien Escudé, Stiliyan Petrov, Christian Karembeu, Vladimir Šmicer, Stipe Pletikosa, Aitor Karanka, Mehmed Baždarević, Mario Stanić, Vedad Ibišević, Senijad Ibričić, Emir Spahić, Amel Tuka, Kenan Magoda, Zenit Đozić i Branko Đurić, glavni izvršni direktor Coca-Cola HBC-a Zoran Bogdanović, odbojkašica Maja Ognjenović, Maurizio Mariani i Veselin Vujević.

Plazma Sportske igre mladih osnovane su u Splitu 1996. godine. Od prvih Igara do danas u četiri zemlje članice - Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sloveniji - sudjelovalo je više od 3 milijuna i 440 tisuća djece i mladih. O značaju širenja Igara govorio je i potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović:

- Vrijednosti tolerancije, uvažavanja, ljubavi prema sportu i pozitivnom natjecanju koje Igre propagiraju već gotovo tri desetljeća imaju snagu trajno mijenjati naše društvo. Vlada Republike Hrvatske dosad je, a siguran sam da će i ubuduće, maksimalno podržavati jedan od najsnažnijih hrvatskih brendova što Sportske igre mladih sigurno jesu.

Djecu je u Sarajevu podržao i nogometaš Nemanja Matić.

- Već deset godina sam ambasador Igara i presretan sam kada vidim ovoliko djece na jednom mjestu, kako se druže i kako su sretni. Zaista sam ponosan na Zdravka Marića i cijelu organizaciju kada vidim koliko Igre napreduju. U vremenu kada smo postali robovi tehnologije i pametnih telefona, mislim da je veoma važno da djeca što više vremena provode na sportskim terenima, da se natječu, jer će ih to naučiti i drugim vrijednostima. Naučit će kako se nositi s pobjedom, ali i s porazom, a sport će im dati vrijednosti koje će im trebati kroz život, ma što god u njemu radili.

Foto: Karlo Sutalo

U Sarajevu se trebala igrati i All-Star nogometna utakmica SIM reprezentacije i All-Star tima, ali kiša je promijenila planove, iako nije uspjela pokvariti dobro raspoloženje svih prisutnih. Na teren je trebao istrčati i bivši nogometaš Vedad Ibišević:

- Kada je krenula priča o Sportskim igrama mladih, bilo mi je drago što sam imao priliku biti prvi ambasador u Bosni i Hercegovini. Posebno sam sretan što je ta priča danas toliko velika i prelazi regionalne granice. U svima nama još uvijek živi ono dijete koje je željelo igrati i baviti se sportom, a upravo zbog toga smo danas ovdje, da mladima pružimo priliku da ostvare svoje snove kroz sport.

Gosti i prijatelji Plazma Sportskih igara mladih sudjelovat će i na programu u Gradskoj vijećnici u Sarajevu, gdje će najtrofejniji košarkaški trener Željko Obradović biti proglašen novim ambasadorom Igara. Dvodnevni program prenosit će se uživo u čak 14 zemalja.

Foto: Karlo Sutalo

U Sarajevu je Igre podržao i dugogodišnji ambasador Alastair Campbell, pisac, strateški savjetnik i voditelj.

- U Igrama sam već dugo jer pratim politiku, ali i strastveno volim sport. Koncept Sportskih igara mladih nije klišej o okupljanju, nego stvarno dovodi djecu iz različitih zemalja zajedno. To nije samo zabava, nego fantastično iskustvo – sport im daje priliku da upoznaju idole, stvara uspomene i šalje snažnu poruku da smo svi jednaki na terenu i u životu, bez obzira iz koje zemlje dolazimo. Sport donosi zdravlje, socijalizaciju i zajedništvo, a moja je preporuka svim vladama i političkim liderima da podrže ovakve projekte jer će s njima i njihove zemlje biti bolje.

Vrhunac 29. sezone slijedi na Međunarodnoj završnici i Svečanom zatvaranju u Splitu. Plazma Sportske igre mladih u Splitu okupit će 820 sudionika, državnih prvaka iz četiri zemlje članice, koji će se od 23. do 27. kolovoza natjecati u deset sportskih disciplina: Coca-Cola Cup u nogometu, Tommy turnir u malom nogometu, Kinder Joy of Moving turnir u uličnoj košarci, HEP turnir u rukometu, odbojci, Paket24 Cup u tenisu, stolni tenis, turnir u odbojci na pijesku, FIDE turnir u šahu, graničar i atletika u sklopu Telemach Dana sporta. Svečano zatvaranje sezone tradicionalno će se održati na splitskoj Rivi 26. kolovoza od 20.30 sati.