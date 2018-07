Do centra za 2000 kuna, a u klub mogu samo polugole cure

Oprostite, želite li možda helikopterom do grada, dočekala nas je ljubazna Olga u moskovskoj zračnoj luci. Došli smo, naravno na polufinale Svjetskog prvenstva.

- Vožnja do centra traje 15 minuta. Uzmete li taksi, trebat će vam, obzirom da je gužva, tri sata do centra, odlučite li se za metro, stići ćete za dva sata. Helikopter je odlična opcija.

- Koliko košta?

- 2000 kuna.

Eto, to je prvi doživljaj Moskve, grada koji se uoči Svjetskog prvenstva toliko preobrazio da ima heliodroma gotovo kao i Sao Paulo. Prometni propisi nisu kao prije godinu, dvije, pa sad, čim zakoračite na zebru, automobili koče. Nešto, ruku na srce, što je u Hrvatskoj teško vidjeti. U Rusiji je to bilo nezamislivo, jer do pješaka se držalo kao do lanjskog snijega.

- Sve je počelo s većim kaznama za vozače i pojavom "paukova“. Primjerice, kazna za nepropuštanje pješaka na pješačkom prijelazu povećala se s 10 na 200 kuna. Nakon toga su se vozači počeli zaustavljati pred pješacima. A nakon što je uveden plaćeni parking, vlasnici automobila prestali su se parkirati na pločnik, ulice grada su se raščistile i pješaci sada mogu mirno hodati - objašnjava nam policajac.

Radikalno su se promijenila pročelja zgrada. Gradonačelnik je naredio uklanjanje svih ilegalnih reklama (a bilo ih je 50 posto) na ogradama i zgradama. Poseban problem bili su šareni šatori u kojima se prodvavalo baš sve - od donjeg rublja do hot-dogova. Šatori su kvarili izgled grada, zaklanjali su ljepote arhitekture, a zbog njih su posvuda bili štakori.

No, kad sletite u Moskvu, ako se odlučite na taksi, trebat će vam minimalno sat vremena do grada. Minimalno. Uz jako veliku sreću. No i tu je Putin napravio preinake. Prema novom zakonu, svi taksiji moraju biti žute boje jer se tako država bori s kriminalom. Ne tako davno ljudi su hvatali automobile na cesti, nikada nisu znali tko vozi taksi u koji su sjeli. I bilo je milijun prijava policiji o pljačkama i silovanjima upravo zbog takvog prijevoza. Danas je sve drugačije.

No, poseban doživljaj u Moskvi je odlazak u noćne klubove. Jedan od brojnih klubova, nećemo mu reklamirati ime, ima politiku da ljudi na ulazu određuju tko će ući, a tko ne. Nema tu pravila, rekli bismo "rentgen lica". Pogledaju vas, procijene i odluče. Stajali smo tako u redu, ispred nas četiri redara odjevena u crno odijelo sa slušalicama na ušima. Izgledaju potpuno zastrašujuće. Vjerujte, ne želite ih sresti negdje na ulici iza ponoći. Odmah iza nas, dvije cure iz Hrvatske. Onako, diskretno odjevene. Traperice i košulja.

Onako, kavalirski, pustili smo Hrvatice ispred nas, no kad su došle do ulaza, šok. Jedna djevojka, iza četvorice "marinaca" nešto je šapnula i cure nisu pustili. Nema ulaza.

- Zašto - upitale su djevojke.

- No way - na lošem engleskom je objasnio redar.

Mi smo ušli. Ne zato jer smo lijepi već jer smo muškarci. I saznali smo zašto ih nisu pustili.

- Hrvati - upitao nas je jedan od te četvorice zastrašujućih.

- Da.

- Vi ste nam donijeli Euro 2008. Navijat ćemo za vas - odjednom se iz mrkog i oštrog 'bodyguarda' čovjek preinačio u društvenog i miroljubivog prijatelja.

Riječ po riječ i morali smo pitati.

- Zašto niste pustili one djevojke?

- Ha, nemojte mi staviti ime, ali politika je takva da u klub smiju ući samo djevojke koje su odjevene u haljine, push-up grudnjake i duboke dekoltee. Traperice ne dolaze u obzir. Zašto? Jer djevojke zakopčane do grla neće donijeti zaradu.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.