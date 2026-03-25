Dobra utakmica Matkovića, ali njegovi Pelicansi izgubili su 48. put u sezoni. Jokić opet čudesan

Hrvatski košarkaški reprezentativac Karlo Matković (24) imao je jednu od svojih najboljih utakmica u aktualnoj NBA sezoni. Zabio je 12 koševa uz tri skoka u 23 odigrane minute u porazu njegovih New Orleans Pelicansa protiv New York Knicksa, koji su u svojoj dvorani Madison Square Gardenu slavili 121-116. Inače, Matkoviću je najbolji učinak u sezoni 16 koševa koje je zabio Blazersima početkom siječnja.

Knicksima je to 48. pobjeda u sezoni, što im je dovoljno za treće mjesto na istočnoj konferenciji iza vodećih Pistonsa (52-19) i Celticsa (47-24). Kod Pelicansa je priča znatno drugačija, momčadi iz New Orleansa ovo je bio čak 48. poraz u sezoni, što ih čini jednom od najgorih momčadi lige.

Ali, možda bi se iznenadili, Pelicansi su ipak daleko od najgore momčadi lige. Ta nimalo laskava titula trenutačno pripada Indiana Pacersima (16-56) koji su nedavno ostali bez hrvatskog centra Ivice Zupca do kraja sezone. Još šest klubova ima lošiji omjer od Pelicansa, koji će i ove sezone propustiti doigravanje, unatoč odličnoj sezoni Ziona Williamsona, koji ih je predvodio u Gardenu 22 koša.

Nevjerojatni Jokić

Senzacionalnu utakmicu imao je srpski košarkaš Nikola Jokić, koji je još jednom ispisao povijest. Naime, zvijezda Denver Nuggetsa došla je do novog triple-doublea u nevjerojatnoj pobjedi 125-123. Jokić je zabio šut za pobjedu pri izjednačenom rezultatu, a utakmicu je završio s 23 koša, 17 skokova i 17 asistencija.

Štoviše, Jokić je upisao peti najbrži triple-double učinak u povijesti NBA lige. Do njega je došao u samo 18 minuta na parketu, odnosno tijekom treće četvrtine. Utakmicu je prelomio rutinskim skok šutom u reketu, a možete ga pogledati OVDJE.