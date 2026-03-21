NAVIJAČI, PRIPREMITE SE!

Fantastične vijesti! Evo u kojem gradu kreće Hrvatska u obranu srebra sa Svjetskog prvenstva

Osijek: Prijateljska utakmica između Hrvatske i Švicarske | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Naša se reprezentacija nalazi u prvom potu za ždrijeb, zajedno s Danskom, Njemačkom, Islandom, Portugalom, Švedskom, Egiptom i Argentinom.

Međunarodna rukometna federacija (IHF) potvrdila je raspored nositelja po gradovima za Svjetsko rukometno prvenstvo koje će se od 13. do 31. siječnja 2027. održati u Njemačkoj. Hrvatska će u obranu svjetskog srebra krenuti iz Münchena, objavio je HRS. Dobre su to vijesti i za hrvatske navijače jer je taj grad najbliži Hrvatskoj od svih gradova domaćina skupina.

Naša se reprezentacija nalazi u prvom potu za ždrijeb, zajedno s Danskom, Njemačkom, Islandom, Portugalom, Švedskom, Egiptom i Argentinom. 

Osijek: Prijateljska utakmica između Hrvatske i Švicarske | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Po tri najbolje reprezentacije iz svake skupine proći će u drugi krug natjecanja, a Hrvatska se nalazi u skupini C i spojit će se sa skupinom D u kojoj se nalazi Francuska. Utakmice te faze natjecanja igrat će se u Kolnu. 

