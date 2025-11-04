Obavijesti

SLIJEDI DERBI S OSIJEKOM

Dobre vijesti za Gonzala Garciju, Livaja danas konačno trenirao, Rebić spreman već za vikend

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 2 min
5
Hajduk i Gorica sastali se 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Livaja je bio izvan konkurencije cijeli listopad dok se Rebić ozlijedio na zadnjem gostovanju u Koprivnici, no Gonzalo Garcia će moći računati na obojicu već u subotu, kada Hajduk na Poljudu dočekuje Osijek

Dobre vijesti za Gonzala Garciju, i to ne jedna, nego dvije, Marko Livaja odradio je trening s ostatkom momčadi i trebao bi biti u konkurenciji za subotnji derbi s Osijekom, a Ante Rebić nije teže ozlijeđen i on bi se sutra, najkasnije prekosutra trebao vratiti treninzima.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Slaven - Hajduk

Sažetak utakmice Slaven - Hajduk 02:07
Sažetak utakmice Slaven - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

NAPOKON Krenuli su radovi na Poljudu! Konačno saniraju oštećeni krov
Krenuli su radovi na Poljudu! Konačno saniraju oštećeni krov

Podsjetimo, Livaja se ozlijedio pred kraj prvog poluvremena utakmice protiv Lokomotive, nakon duela s Kolingerom osjetio je bol u zadnjoj loži i u poluvremenu je bio prisiljen izaći iz igre. Dijagnosticirana mu je djelomična ruptura mišića i prve su procjene bile tri tjedna pauze. No Livaja se pokušao vratiti i ranije, ali je opet osjetio bol u mišiću i zbog toga mu se oporavak odužio.  

Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

No danas je kapetan Hajduka odradio trening s ostatkom momčadi i, ako ne bude novih problema, vratit će se u konkurenciju za utakmicu s Osijekom.

S obzirom da nakon Osijeka slijedi reprezentativna stanka, u kojoj će se moći dodatno oporaviti i pripremiti, Livaja bi trebao u punoj formi biti za gostovanje na Rujevici.

Koliko će to značiti za momčad najbolje potvrđuje podatak da je Hajduk bez njega imao dosta problema s realizacijom. Zabili su po tri gola Istri i Gorici, ali u dva zadnja ogleda, protiv Cibalije i Slaven Belupa, nisu uspjeli poentirati.

Koprivnica: Koprivnica i Hajduk sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa
Koprivnica: Koprivnica i Hajduk sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Što se tiče Rebića, on je morao izaći iz igre na zadnjem gostovanju u Koprivnici nakon što ga je s leđa nagazio Šuto i ozlijedio mu gležanj. Sve je ostalo samo na manjoj oteklini koja bi se za dan-dva trebala povući, tako da Rebića Garcia može očekivati na treningu najkasnije u četvrtak.

Zagrijavanje nogometaša Hajduka i Lokomotive uoči početka utakmice 8. kola SuperSport HNL-a
Zagrijavanje nogometaša Hajduka i Lokomotive uoči početka utakmice 8. kola SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
ANALIZA PRVE TREĆINE Hajdukova obrana najbolja je u ligi, a igraju mu trojica klinaca
Hajdukova obrana najbolja je u ligi, a igraju mu trojica klinaca

S obzirom da je preskočio gostovanje u Vinkovcima i da je spreman i odmoran, i Rebić bi trebao konkurirati za utakmicu s Osijekom. Možda ne od prve minute, ali bi mogao biti na raspolaganju s klupe.

OSTALO

