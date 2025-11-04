Dobre vijesti za Gonzala Garciju, Livaja danas konačno trenirao, Rebić spreman već za vikend

Dobre vijesti za Gonzala Garciju, i to ne jedna, nego dvije, Marko Livaja odradio je trening s ostatkom momčadi i trebao bi biti u konkurenciji za subotnji derbi s Osijekom, a Ante Rebić nije teže ozlijeđen i on bi se sutra, najkasnije prekosutra trebao vratiti treninzima.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Slaven - Hajduk

Pokretanje videa... 02:07 Sažetak utakmice Slaven - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Podsjetimo, Livaja se ozlijedio pred kraj prvog poluvremena utakmice protiv Lokomotive, nakon duela s Kolingerom osjetio je bol u zadnjoj loži i u poluvremenu je bio prisiljen izaći iz igre. Dijagnosticirana mu je djelomična ruptura mišića i prve su procjene bile tri tjedna pauze. No Livaja se pokušao vratiti i ranije, ali je opet osjetio bol u mišiću i zbog toga mu se oporavak odužio.

Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

No danas je kapetan Hajduka odradio trening s ostatkom momčadi i, ako ne bude novih problema, vratit će se u konkurenciju za utakmicu s Osijekom.

S obzirom da nakon Osijeka slijedi reprezentativna stanka, u kojoj će se moći dodatno oporaviti i pripremiti, Livaja bi trebao u punoj formi biti za gostovanje na Rujevici.

Koliko će to značiti za momčad najbolje potvrđuje podatak da je Hajduk bez njega imao dosta problema s realizacijom. Zabili su po tri gola Istri i Gorici, ali u dva zadnja ogleda, protiv Cibalije i Slaven Belupa, nisu uspjeli poentirati.

Koprivnica: Koprivnica i Hajduk sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Što se tiče Rebića, on je morao izaći iz igre na zadnjem gostovanju u Koprivnici nakon što ga je s leđa nagazio Šuto i ozlijedio mu gležanj. Sve je ostalo samo na manjoj oteklini koja bi se za dan-dva trebala povući, tako da Rebića Garcia može očekivati na treningu najkasnije u četvrtak.

Zagrijavanje nogometaša Hajduka i Lokomotive uoči početka utakmice 8. kola SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

S obzirom da je preskočio gostovanje u Vinkovcima i da je spreman i odmoran, i Rebić bi trebao konkurirati za utakmicu s Osijekom. Možda ne od prve minute, ali bi mogao biti na raspolaganju s klupe.