Đoković: Amerikanac se nije cijepio i smije igrati US Open, a ja ne smijem. Gdje je logika?!

Srpski tenisač Novak Đoković pobjedom je otvorio ovogodišnji Wimbledon, no neuvjerljiva predstava ionako je najmanje što ga u ovom trenutku treba brinuti. S obzirom na to da Novak nije cijepljen, ovo će mu biti posljednji Grand Slam turnir u sezoni jer je uvjet za dolazak u SAD primitak dvije doze cjepiva.

Novaku prijeti čak 11 mjeseci pauze od Grand Slamova jer je dobio i trogodišnju zabranu ulaska u Australiju što znači da bi sljedeći mogao igrati tek 28. svibnja 2023., kada počinje Roland Garros.

Đoković je podsjetio da američki tenisač Tennys Sandgren također nije cijepljen, ali da za njega ne vrijede ista pravila kao za strane državljane. Amerikanac ga je inače javno podržao te je kritizirao vladu SAD-a, a otkrio je da je bio u komunikaciji sa Sandgrenom.

- Dopisivao sam se s njime prije nekoliko dana, zahvalio mu se na podršci koju mi je pružio u javnosti u ovoj situaciji. Ono što je on rekao je potpuno logično. Ako je necijepljenim igračima zabranjeno da sudjeluju na tom turniru, onda bi to pravilo trebalo vrijediti za svakoga. Ne vidim u čemu je medicinska logika da on može igrati jer je državljanin SAD-a, iako nije cijepljen, a meni je to pravo uskraćeno. Kada bih imao američku ''zelenu kartu'' ili putovnicu, meni bi bilo omogućeno igrati. Ako to možda ima neke političke logike... Ja radije u to ne bih ulazio, i sami možete zaključiti zašto - rekao je Ðoković srpski medijima na Wimbledonu.

Đoković, koji je do sada osvojio 20 Grand Slamova u karijeri, kazao je da bi volio igrati u New Yorku.

- Grand Slamovi su natjecanja koja se najviše računaju u ovom dijelu moje karijere, oni zaslužuju moju posebnu pažnju. Ali, dobro, ako ne budem imao šansu tamo igrati, neće biti smak svijeta, idemo dalje. Ja sam trenutno usredotočen samo na ovaj turnir - zaključio je Novak koji će sutra na centralnom terenu igrati protiv Australca Thanasija Kokkinakisa.

