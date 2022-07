Đoković: Amerikanci ne mogu shvatiti što je srpski inat. To je duh našega nebeskog naroda!

Tisuće ljudi dočekale su Novaka Đokovića (35) ispred zgrade beogradske skupštine dan nakon što je pobjedom nad Nickom Kyrgiosom osvojio sedmi Wimbledon i 21. Grand Slam u karijeri.

- Dobra večer, Beograde i Srbijo! Ovo su najljepši trenuci u životu kad imam blagoslov da uspjeh u sportu kojim se bavim mogu ponosno proslaviti sa svojim narodom. Veliko hvala svima koji ste došli u velikom broju, hvala od srca. Puno je trobojnica, djece, mladih ljudi. To mi ispunjava srce, volim vas zauvijek - rekao je Đoković s balkona Starog dvora.

Nije mu to prvi put da pozdravlja navijače s te pozicije, a posebno se dotaknuo kolega tenisača.

- Jelena Janković, Ana Ivanović, Viktor Troicki, to su veliki šampioni ovog sporta koji nije imao dugu tradiciju u našoj zemlji. Boba Živojinović trasirao je put za nas, a devedesetih godina bilo je teško. Sportašima najmanje, ljudima općenito, a u tih 10-15 godina stasali su mnogi veliki sportaši i vjerujem da je to bio presudan faktor zašto sam ovdje. Taj neki srpski inat, volja za životom i pobjedom - rekao je Đoković.

Nastavio je o srpskom inatu.

- Jučer sam dao intervju za američku televiziju i pokušao im objasniti što je inat. Ne postoji riječ koja prevodi srpski inat, ali to je nešto što označava duh našeg nebeskog naroda koji ustrajava i pokazuje volju i dušu kad je najteže. Takva nam je sudbina i trnovit je put. Uvijek postoji svjetlo na kraju tunela, vi ste to svjetlo. Hvala vam puno - kazao je Nole.

Prolazio je agoniju na početku godine u Australiji, gdje mu nisu dozvolili da nastupi na Grand Slamu, držali su ga u pritvoru pa deportirali.

- U siječnju nisam pomišljao da ću se pojaviti na balkonu, nadam se da ovo nije zadnji put i da će biti još radosti. Početak godine potresao je i mene i obitelj. Godina je počela na ružan način, dogodilo se što se dogodilo. Ostavio sam to iza sebe. Idemo dalje, opraštamo, kršćani smo. Ne bih o tome govorio - rekao je Đoković i nastavio:

- Odat ću vam malu tajnu. Ideja je bila da se vidimo prošle godine poslije US Opena, ali ove godine uza sve okolnosti ovaj trofej daje dodatnu vrijednost i motiv za sve što me čeka u budućnosti. Sad idemo dalje, a omiljena titula mi je ona sljedeća, kako je govorio Kobe Bryant. Idemo dalje do medalje, one zlatne!

Za kraj okupljanja otpjevao je pjesmu "Jedna zemlja, jedan tim" i dijelio teniske loptice, a feštu je nastavio u jednom beogradskom restoranu uz pjevača Sašu Kovačevića, s kojim je zapjevao i pjesmu "Englishman in New York".

Teško će u New York na US Open, kako sad stvari stoje, jer Amerikanci imaju strogu kontrolu ulaska necijepljenih, ali dobre mu vijesti stižu iz Australije jer bi mu novi premijer Anthony Albanese, prema pisanju Daily Maila, trebao ukinuti trogodišnju zabranu ulaska i tako omogućiti lov na 22. Grand Slam.

