Đoković: Borna je sjajan dečko, ima izuzetne udarce. Ponekad imam vruće trenutke s Goranom

Odigrao je turnir života, zaradio najbolji 'ček' u karijeri, zaradio vrijedne ATP bodove, a sad - kratak odmor i povratak na teniske terene.

Hrvatski reprezentativac Borna Gojo (25) odigrao je senzacionalni turnir na posljednjem Grand slam turniru sezone, US Openu, ali je u 4. kolu ispao od drugog tenisača svijeta i glavnog favorita za osvajanje, Novaka Đokovića (36).

Foto: ROBERT DEUTSCH/REUTERS

Gojo je na početku meča bio pod utiskom centralnog terena. Prvi je servirao u meču, a Đoković mu je u prvom pokušaju uzeo break i suvereno osvojio set 6-2. Gojo je u sljedećim setovima pružio puno bolji otpor, ali srpski tenisač osvojio ih je sa 7-5 i 6-4.

- Očigledno sam se mučio u prvom setu. Izašao sam na centralni teren prvi put u karijeri, bez treninga, imao sam problem vidjeti lopticu. Kada sam izašao na centralni teren rekao sam sam sebi: 'O, sra**e! Prevelik je stadion'. Malo sam pogledao okolo, pričao sam s prijateljima da mi je san igrati u New Yorku u noćnom terminu - priznao je Gojo nakon meča.

'Nije zabavno igrati protiv Đokovića'

Priznao je kako je Đoković vrlo težak protivnik.

- Nije zabavno igrati protiv njega. Da sam igrao bolje nego što jesam, i on bi vjerojatno... Trebalo je neko vrijeme da se prilagodim terenu i pogodim polje, bilo je sve ok, ovo je jako cool iskustvo. Loptice su definitivno sporije nego prošle godine, sigurno bih volio da su brže - dodao je Gojo.

Foto: Robert Deutsch

Gojo je inkasirao skoro 680,000 dolara na US Openu, a tim je pothvatom zaradio prvi milijun u teniskoj karijeri. Odigrao je treći Grand slam u karijeri (Roland Garros 2022, Wimbledon 2023), ali prvi je put stigao dalje od drugog kola.

Ako gledamo i mečeve koje je dobio u kvalifikacijama, Gojo je u New Yorku slavio u sedam uzastopnih mečeva. Sve do Đokovića.

- Definitivno sam vidio koliko moram unaprijediti igru nakon što sam odigrao meč ovakve razine na Grand slamu. Prije svega, trebam poboljšati fizičku spremu, nije lako iz kvalifikacija igrati ovoliko mečeva. Već mi je drugi tjedan u New Yorku. Čini me sretnim što imam stvari koje bih trebao unaprijediti. Znam da da mogu biti bolji igrač i otežati posao ovakvim igračima - poručio je Gojo.

'Davis Cup je moj Arthur Ashe'

Idući zadatak za Goju? Grupna faza Davis Cupa, koji se od 12. do 17. rujna održava u Splitu. Gojo će zaigrati za reprezentaciju Hrvatske, koja je u grupi D zajedno s Nizozemskom, SAD-om i Finskom. Dvije najbolje reprezentacije proći će u četvrtfinale turnira, čija je završnica od 21. do 26. studenog u Malagi.

Foto: Robert Deutsch

- Želim biti što bolje rangiran, ali već razmišljam o Davis Cupu. Moram se oporaviti, volio bih ostati dan, dva još u New Yorku, ali moram se pripremiti za ono što slijedi. Dosta sam slomljen, sve me boli, ali idem što prije kući. Slijedi Davis Cup u Splitu, što će biti nešto posebno za mene. Tamo ću bit 150 posto! To je moj Arthur Ashe...

Gojo je konačno prošao u Top 100 ATP-ove ljestvice, a prema live rankingu trenutno je 76. tenisač svijeta. Otkrio je i što mu je Đoković rekao na mreži nakon meča.

- Čestitao mi je na mreži, a ja sam mu rekao da osvoji turnir! Ovo su mi dva najbolja tjedna u životu, da mi je netko prije turnira rekao što će se dogoditi, odmah bi potpisao. Stvarno sam sretan što sam ušao među 100 najboljih tenisača.

Đoković pohvalio Goju

Đoković je imao riječi hvale za Goju.

- Uvijek poštujem ljude koji se nalaze na najvećem teniskom stadionu. Borna je sjajan dečko, ima izuzetne udarce, servis, forehand... Trudio sam se u neutraliziranju njegovog servisa. Htio sam biti usredotočen i uštedjeti energiju nakon meča od pet setova. Zato je dobro što sam dobio u tri seta.

Komentirao je otvorenu komunikaciju sa svojim stručnim stožerom tijekom meča, posebno s Goranom Ivaniševićem.

Foto: Robert Deutsch

- Usredotočen sam na moj tim, a oni na mene. U nekim vrućim trenucima ima šaljivih riječi koje si međusobno uputimo. Kad sam na strani bližoj njima trudim se komunicirati, pomaže taj razgovor. Pogledam ih, pitam ih za savjet - rekao je Đoković.

Đoković će u četvrtfinalu igrati protiv Amerikanca Taylora Fritza, koji još nije izgubio set na US Openu.

- Neću reći što bi trebao učiniti protiv mene! Sigurno će se pripremiti, a ja ću pogledati naše međusobne mečeve. Ima dobar forehand i servis, strašno je napredovao, trenira vrlo dobro, ima sjajne trenere i bit će pun motivacije. Imat će veću podršku publike, ali to je očekivano, bio bih iznenađen da je drugačije. Bit ću spreman za to, ali svaki će meč biti sve teži, ovo je već četvrtfinale Grand slama.